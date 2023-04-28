Туктамышева рассказала, как дала автограф кетчупом и горчицей

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самом необычном автографе, который она дала.

«Это, наверное, самая уникальная роспись в моём исполнении была... мы тогда познакомились с Бетиной Поповой. Она попросила у меня автограф, и вместо того, чтобы найти ручку, я взяла салфетку и сделала роспись красным кетчупом и роспись горчицей», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

8 апреля российский фигурист Пётр Гуменник назвал Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к своей большой популярности.