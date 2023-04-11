Туктамышева — о популярности: не люблю, когда перебивают и просят сфотографироваться

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к своей большой популярности.

«На улицах в Санкт-Петербурге узнают, но я поэтому и езжу только на своей машине, и чаще всего только на каток и домой, чтобы не находиться в многолюдных местах. Единственное, если я чем-то занимаюсь или кушаю в ресторане, веду активный диалог — не очень люблю, если перебивают и настойчиво просят сфотографироваться», — заявила Туктамышева в эфире Первого канала.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

8 апреля российский фигурист Пётр Гуменник назвал Туктамышеву MVP сезона в фигурном катании.

Ранее Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.