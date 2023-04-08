Туктамышева — о восстановлении организма: мне надо просто два дня полежать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после усталости.

«Мне надо просто два дня полежать, передохнуть, и я могу дальше работать. В этом году нет такого желания уехать куда-то на море, заряжаюсь положительными эмоциями здесь, на шоу. Пока держусь, впереди ещё весь май рабочий», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева сообщила, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.