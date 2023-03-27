Туктамышева: у меня пока нет мыслей заканчивать с фигурным катанием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.

«У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела загадывать наперёд. Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться моё мироощущение и что будет в следующем сезоне», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к пропуску трёх Олимпиад.