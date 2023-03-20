Туктамышева: всё спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к пропуску трёх Олимпиад.

«В принципе, всё спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И конечно, у меня есть множество других заслуг.

К этому отношусь более-менее спокойно, что я уже никогда, может быть, не завоюю олимпийскую медаль.

Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алёна Савченко в зрелом возрасте — 30 или за 30 ей было — выиграла своё олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда ещё есть.

Но если этого не случится, я найду себе отдушину в чём-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и всё», — сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».