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Туктамышева: всё спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к пропуску трёх Олимпиад.
Туктамышева: всё спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр
  • РИА Новости

«В принципе, всё спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И конечно, у меня есть множество других заслуг.

К этому отношусь более-менее спокойно, что я уже никогда, может быть, не завоюю олимпийскую медаль.

Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алёна Савченко в зрелом возрасте — 30 или за 30 ей было — выиграла своё олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда ещё есть.

Но если этого не случится, я найду себе отдушину в чём-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и всё», — сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».

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