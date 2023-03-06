Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».

«К термину «зрелое женское катание» отношусь спокойно. Главное, чтобы всё было красиво, на уровне, чтобы трогало душу. Я бы назвала этот термин мемом, потому что спорт есть спорт, и если есть гениальный спортсмен, то он и в юном возрасте может откатать зрелые программы», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.

В финале Гран-при России 26-летняя Туктамышева заняла третье итоговое место, набрав 241,61 балла. В прокатах короткой и произвольной программ она успешно исполнила тройной аксель.

Победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76).

Ранее Туктамышева рассказала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.