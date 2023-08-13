Свадьба Косторной и Куницы, возмущение Загитовой и выброс в исполнении Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алёна Косторная и Георгий Куница сыграли в Москве свадьбу, на которой присутствовали в том числе Анна Щербакова и Дарья Усачёва. Алина Загитова начала заниматься актёрским мастерством, но некоторые пользователи соцсетей раскритиковали её за непостоянство, а Александра Трусова исполнила парный номер на шоу Евгения Плющенко. Между тем Андрей Багин заявил о приостановке карьеры, а Илья Авербух раскритиковал танцевальные дуэты за неинтересную трактовку темы ритм-танца в новом сезоне. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Свадьба Косторной и Куницы

В субботу, 12 августа, состоялось, пожалуй, самое долгожданное неспортивное событие этого лета в российской фигурке — свадьба Алёны Косторной и Георгия Куницы. Дата мероприятия до последнего держалась в секрете от публики, а приглашены были лишь самые близкие родственники и друзья. Из фигуристов среди гостей, в частности, оказались Анна Щербакова и Дарья Усачёва. Именно они первыми поделились в соцсетях видео со счастливыми молодожёнами.

Для торжества, проходившего в одном из столичных ресторанов, Косторная выбрала классическое свадебное платье с длинными прозрачными рукавами и не слишком пышной юбкой, а для первого танца переоделась в более молодёжный наряд с глубоким декольте, разрезами и струящейся юбкой. Вместо туфель на высоком каблуке — белые кеды на платформе. Георгий же выбрал строгий чёрный костюм с белой рубашкой.

Также спортсмены исполнили танец с родителями.

Алёна и Георгий знакомы едва ли не с детства — тренировались в своё время в группе Этери Тутберидзе, — но близкие отношения между ними завязались лишь прошлой осенью во время выступлений в шоу. Чуть позже спортсмены отправились в совместный отпуск на Кубу и после этого уже не стали скрывать, что стали парой.

«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — шутливо написала тогда Алёна под совместной фотографией в соцсети.

А уже в середине мая экс-чемпионка Европы получила предложение руки и сердца. Это произошло во время полёта на воздушном шаре, и Алёна не раздумывая ответила «да».

«Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре», — рассказывал о своей необычной задумке Куница.

Поклонники пары завалили их в соцсетях поздравлениями и добрыми пожеланиями. Интересно, что наряду с этим фанаты очень просят Косторную не менять фамилию — хотя бы на время спортивной карьеры.

Новое увлечение Загитовой

Алина Загитова известна своими разносторонними интересами. Олимпийская чемпионка не раз подчёркивала, что стремится развиваться и пробовать себя в самых разных сферах. Она училась боксу и фехтованию, пела вместе с Zivert, а одним из последних начинаний фигуристки стали занятия по актёрскому мастерству.

«Было очень интересно и эмоционально», — поделилась Алина впечатлениями от первого урока.

Однако среди некоторых подписчиков этот пост вызвал лишь иронические ухмылки. Спортсменке посоветовали перестать метаться из стороны в сторону, выбрать какое-то одно направление и посвятить ему достаточное количество времени.

«Можно много чему учиться, но надо наконец чему-нибудь научиться», — написал один из пользователей.

Фигуристке подобные советы совсем не понравились. Более того, от такой реакции Алину, по её собственному признанию, «бомбануло».

«Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Я считаю, что человек, который не идёт вперёд, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе. Я начала заниматься актёрским мастерством, потому что захотела, — ни для какого кино, ни для какого проекта. Я так почувствовала и очень этому рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», — заявила Загитова в видео, опубликованном в её Telegram-канале.

Между тем театральный продюсер, преподаватель по актёрскому искусству Игорь Афончиков высоко оценил перспективы фигуристки в киноиндустрии. По его мнению, внешние данные Загитовой будут способствовать её успеху.

«Камера очень полюбит Алину... но заниматься ей нужно много, потому что сейчас она себя ведёт очень закрыто и блокирует свои эмоции, прячется. А в актёрском искусстве надо, наоборот, раскрываться, оголять свою душу. У нас это называется «стриптиз». Только это не про обнажённое тело, а про умение раскрыться душой и асоциальной стороной. Тело — только инструмент, важно управлять эмоциями и чувствами на сцене. Обычно раскрываться всегда больно, но это нужно. Иначе её быстро забудут и Загитова получит клеймо неудачной актрисы, как это было с Хоркиной», — цитирует эксперта Sport24.

Выступление Загитовой вместе с Zivert в рамках фестиваля «Влюблённые в фигурное катание»

РИА Новости

© Александр Вильф

Выброс от Трусовой

Александра Трусова, как и Загитова, всегда открыта для нового опыта. Прошлым летом вице-чемпионка пекинской Олимпиады попытала счастья в прыжках в длину, чем произвела настоящий фурор на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Недавно фигуристка играла в петанк в «Лужниках», а на собственный день рождения презентовала поклонникам клип на песню в своём исполнении.

Не обходится без экспериментов и в её непосредственной деятельности. Так, во время ледового шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Китае Александра представила на суд зрителей парный номер с Владиславом Антонышевым. Спортсменка не просто освоила эффектные поддержки, параллельное скольжение и прыжки, но и исполнила двойной выброс.

Ещё прошлым летом Трусова признавалась, что её окружение не приветствует подобные опыты.

«Это очень интересно. Все видят, что я пробую новое. Мне нравится. Я пробовала разные поддержки, выброс. Но все волнуются, что я травмируюсь, отговаривают это делать», — говорила Александра.

Что ж, её умение настоять на своём не вызывает сомнений: на Олимпиаде-2022 она пошла на исполнение тройного акселя в короткой программе и на пять четверных прыжков в произвольной, вопреки мнению тренерского штаба.

Между тем китайские гастроли шоу Плющенко подошли к концу. Спортсмены успели не только выступить перед публикой, но и посмотреть главные достопримечательности Поднебесной, включая Запретный город в Пекине и Великую Китайскую стену. По признанию Марка Кондратюка, во время пребывания в столице последних Игр он постоянно мыслями возвращался в февраль прошлого года.

«Флешбэки от Олимпиады есть, 100%. Все эти логотипы, кольца, места, которые я видел из окна автобуса, — всё это по щелчку пальцев возвращает на полтора года назад. Мы выступаем на арене, где играли хоккеисты. Но мне очень хотелось бы оказаться у стадиона, где проходило фигурное катание. Мне кажется, внутрь меня не пустят, но можно будет хотя бы погулять вокруг», — поделился впечатлениями экс-чемпион Европы.

Карьера Багина

Забавная ситуация развернулась вокруг карьеры Андрея Багина. В июне 27-летний фигурист расстался со своей партнёршей Софьей Тютюниной и всё это время оставался без пары. И вот на уходящей неделе его тренер Александр Жулин объявил, что спортсмен закончил со спортом, на что сам танцор отреагировал в соцсетях с юмором.

«Андрей Багин завершил карьеру? Интересно. Мне он об этом ничего не говорил», — написал фигурист.

Как выяснилось позже, бронзовый призёр финала Гран-при России решил сделать паузу, но окончательно вешать коньки на гвоздь пока не собирается.

«На этот сезон я приостановил карьеру, пока размышляю, что делать дальше. Пока буду развиваться в других направлениях в фигурном катании: постановки, поработаю тренером, поучаствую в шоу. Что касается продолжения (карьеры. — RT), то мне писали из США родители девочек, с которыми можно было бы встать в пару, но я туда не поеду. Если и продолжать, то хочу это делать в России», — цитирует Багина ТАСС.

Также Андрей объяснил, почему распался их дуэт с Тютюниной. По его словам, у него нет никаких претензий к Софье, однако дальнейших перспектив в совместных выступлениях он не видел. Кроме того, ему было сложно начинать выступления с новой партнёршей после расставания с Аннабель Морозов. Дочь прославленного тренера прошлым летом оставила Багина и встала в пару с Дэвидом Нарижным.

«Аннабель меня так окончательно и не отпустила. С ней у нас было имя или, точнее сказать, стабильность — уже закреплённая пара. А тут начинать с нуля... Я начал, и чувство, что не моё. Соня — хорошая девчонка, прикольная, мы с ней могли поржать. Но чувствовал, что не идёт, что-то не то. Не знаю, как ещё объяснить. Я понял, что этот сезон откатаем — и будем шестые-седьмые места занимать. Зачем, кому это нужно? Сидеть в середине таблицы, ездить по России... просто год жизни в никуда», — заявил фигурист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Софья Тютюнина и Андрей Багин

РИА Новости

© Александр Вильф

Критика Авербуха

Илья Авербух поделился впечатлениями от постановок ритм-танца нового сезона. По решению Международного союза конькобежцев (ISU) его темой стала музыка 1980-х. По мнению известного хореографа и постановщика, ни одному танцевальному дуэту пока не удалось оригинально и ярко воплотить эту идею на льду.

«Странная тема. Из того, что я видел, нет ни одного интересного танца. Но я ещё многих не увидел. Пока это всё-таки подергушки. Если кто-то найдёт решение, как в своё время французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон с вакингом и аэробикой, это будет замечательно. Пока решений нет, все просто скачут весело и задорно. Мне это неинтересно», — цитирует Авербуха Sport24.

Илья Авербух

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Он также отметил, что ждёт от зимнего сезона в России появления новых имён в фигурном катании, так как «сейчас должна быть ставка на будущее». Также он прокомментировал тот факт, что большинство сильнейших пар в танцах собраны в тренерской группе Александра Жулина.

«Мы знаем пример канадского тандема, который тренирует первую мировую десятку. Это работает. Думаю, что в данной ситуации Саша найдёт каждому свою историю, мотивацию. У Анжелики Крыловой тоже замечательные ребята, у Дениса Самохина. Ничего страшного не произойдёт. Конкуренция внутри группы была всегда. Была сильнейшая группа у Тарасовой — все катались у Тарасовой. То же самое у Дубовой», — отметил Авербух.