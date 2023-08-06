Оговорка Загитовой, гордость Медведевой и победа Дэвис со Смолкиным: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова вновь подверглась насмешкам, использовав в речи необычное слово, а Евгения Медведева столкнулась с непониманием после высказываний о выступлении на саммите МОК пятилетней давности. Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали первую победу под грузинским флагом, а Валерий Ангелопол, выступающий с Василисой Кагановской, выразил готовность постоять за честь своего тренерского штаба. Между тем Евгений Плющенко отправился с ледовыми гастролями в Китай, а фигуристы из клуба Тамары Москвиной представили новые короткие программы. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Оговорка Загитовой

Алина Загитова вновь всколыхнула общественность своим публичным выступлением. Олимпийская чемпионка заявила, что ей «безызбежно» приходится смотреть хоккейные матчи, так как её отец — тренер. За это слово фигуристку незамедлительно подняли на смех в интернете, в очередной раз обвинив в косноязычии.

За Загитову вступились телеведущие, в частности Дмитрий Губерниев, который высказался со свойственным ему юмором.

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«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна! Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и лёгкая лажа! Мы на том стоим! Непокобелимо!» — написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Роман Нагучев тоже сначала высказался в шутливой форме, однако столкнулся с агрессией со стороны многочисленных фанатов Загитовой.

«В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!» — написал ведущий.

В следующем же посте он пояснил, что не смеялся над фигуристкой, а действительно хотел поддержать её. Он отметил, что и слово «льзя», и «безызбежно» существуют и могут быть использованы. Однако и этот пост Романа фаны завалили отрицательными реакциями.

«Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю», — резюмировал Нагучев.

О недопустимости травли за оговорки заявила и обозреватель RT Елена Вайцеховская. По её словам, каждый человек рано или поздно сталкивается с незнакомыми словами.

«Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот честно…» — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Впрочем, сама Алина если и была задета обсуждениями, то виду не подала. Пока в сети полыхали страсти по поводу «безызбежности», фигуристка смело поделилась ещё одним новым для себя опытом. Она снялась в клипе, посвящённом своей карьере, причём в нём она выражает себя не на льду, а на паркете — в танце.

«Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлёты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня», — написала Загитова.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Воспоминания Медведевой

Ещё одной фигуристкой, чьи слова вдруг стали объектом иронии и даже насмешек, стала Евгения Медведева. В интервью на YouYube-канале «Не Пруст» вице-чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане ответила на вопрос, каким поступком она больше всего гордится в своей жизни.

«Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала, — и ребята в итоге выиграли, и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде. У нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых — командное. И это командное соревнование состоялось в основном благодаря моему спичу тогда. Вот этим поступком я горжусь», — сказала Медведева.

У российской аудитории её слова вызвали лишь усмешки: мол, девушка слишком много о себе возомнила и решение МОК от её речи никоим образом не зависело. Однако многие эксперты оказались с этим не согласны. Так, бывший главный тренер хоккейной сборной Вячеслав Быков отметил, что фигуристка действительно внесла свою лепту и имеет право этим гордиться.

Поддержала Медведеву и Елена Вайцеховская, подчеркнувшая, что Евгения не заслужила нелестных слов и глумления в свой адрес.

«Я много раз пыталась представить себе ту ситуацию с выступлением Жени в Лозанне. Девочка, у которой вроде бы всё в руках, вдруг одномоментно получает крушение всех надежд. Перелом. Стрессовый. Никаких внятных прогнозов и дикая боль. В этом состоянии она едет в Лозанну, понимая (а Женя, как ни крути, умная девочка), что её карьера рухнула. И ведёт себя человек идеально. Говорит то, что нужно, и так, как нужно. Говорит, не имея ни малейшего понятия, что в командном турнире, за который она так топит в своей речи, будет выступать именно она», — написала обозреватель RT.

«Лебединое озеро» Дэвис и Смолкина

Огромное внимание оказалось приковано к скромному турниру Ice Dance International в США, где впервые после смены гражданства на лёд вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Бывшие россияне, ныне представляющие Грузию, по итогам двух выступлений набрали 191,82 балла и выиграли соревнования.

«Прекрасное начало сезона! С нетерпением ждём следующих турниров!» — написали спортсмены в соцсетях.

Позитивно оценили дебют танцоров и в их новой команде.

«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили. Впереди ещё много турниров, дальше — больше», — сказала глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

В свою очередь, Илья Авербух поздравил дуэт с первой победой, а также с тем, что они продолжают выступать.

«Судить по августовским турнирам достаточно сложно, но то, что они катаются, выступают, — большие молодцы. Надо смотреть, что будет со всеми, пара входила в топ, прекрасно выступала на Олимпийских играх, они уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Особый интерес любителей спорта вызвала произвольная программа Дианы и Глеба, поставленная под «Лебединое озеро» Чайковского. Невольно напрашиваются сравнения с олимпийским танцем Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, тем более что в грядущем зимнем сезоне исполнится ровно десять лет с сочинской Олимпиады. Пока, правда, складываются они не в пользу грузинского дуэта, которому, по мнению многих зрителей, не слишком удалось раскрыть образ принца Зигфрида и Одиллии. Некоторые критики даже назвали их программу пародией на бронзовых призёров Сочи.

Зато любителей спорта впечатлили костюмы Дианы и Глеба. Их автором стала Ольга Рябенко, с которой долгое время сотрудничает мама Дианы Этери Тутберидзе. Её перу принадлежит знаменитое красное пальто к «Списку Шиндлера» Юлии Липницкой, платье для олимпийской программы Евгении Медведевой «Анна Каренина» и та самая красная пачка Алины Загитовой. В костюмах от Рябенко выступал весь десант «Хрустального» и в Пекине — от Камилы Валиевой и Анны Щербаковой до Мориса Квителашвили. Для «Лебединого озера» Дэвис сшили чёрную пачку, а Смолкину — белую блузу с объёмными рукавами и чёрное трико. Наряды перекликаются между собой узорами, выбитыми на ткани.

Борьба танцевальных кланов

Между тем российские танцоры настраиваются в грядущем сезоне на серьёзную конкуренцию на внутренней арене. Судя по всему, на льду развернётся масштабное сражение между тренерскими штабами Александра Жулина и Анжелики Крыловой. Под крыло первого в нынешнем сезоне перешли сразу две ведущие пары — Александра Степанова и Иван Букин, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Команду второй пополнил новый дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, который будет тренироваться бок о бок с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом.

Отвечая на вопрос, не окажется ли в танцах монополии группы Жулина, Ангелопол заявил, что их команда постарается этого не допустить.

«Будем ломать этот стереотип. Они монополия, а мы семья. Монополией это не станет, пока есть много разных групп и везде свои лидеры. Сейчас есть юниоры, которые переходят во взрослые и которых не надо списывать со счетов. Они могут так же, как и мы, завтра стрельнуть. Мы сейчас свою монополию с Аннабель и Игорем сделаем, мы ещё потягаемся», — пообещал победитель финала Гран-при России.

Не менее боевой настрой и у оппонентов, которые провели плодотворный сбор в Сочи. По словам Базина, у их с Худайбердиевой дуэта уже поставлены оба танца.

«Сейчас будем набирать физическую форму. Собрали по прокату каждой программы под конец сбора, чтобы посмотреть общую картину. Произвольный танец в нестандартном для нас стиле — это немножко новое для нас, но нам очень нравится», — отметил фигурист.

Китайское турне Плющенко и Ко

Евгений Плющенко и команда его ледовых шоу отправилась с гастролями в Китай. «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» впервые покажут на площадке Государственного дворца спорта в Пекине. Хедлайнерами мероприятия стали Александра Трусова, Софья Муравьёва, Марк Кондратюк, Александр Плющенко и, конечно, сам двукратный олимпийский чемпион.

Китайские поклонники фигурного катания восторженно встретили российских звёзд. Они подготовили к их приезду плакаты, а также завалили спортсменов цветами и подарками.

«Встретили с распростёртыми объятиями», — написал в своём Telegram-канале Кондратюк.

Фигуристы, конечно же, запланировали посещение достопримечательностей. В частности, своими планами поделилась Трусова.

«Погулять, наверное, много где хочу. Я очень люблю парки аттракционов — хотела бы посетить все, которые есть в Пекине. Также хочу в зоопарк, посмотреть на панд, на Великую Китайскую стену, в Запретный город. А насчёт еды даже не знаю. Если мне что-то посоветуют, я попробую», — отметила вице-чемпионка Игр-2022.

А Плющенко, помимо проведения шоу, занялся обсуждением другого, не менее важного вопроса: он планирует открыть отделения своей академии в Китае.

«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь ещё будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. Мне сказали, что будет достаточно много спортсменов. Хочу посмотреть, пообщаться, потренироваться, вместе покататься. А вообще, в будущем у нас грандиозный план — открытие моих школ в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», — рассказал Плющенко в интервью китайскому ТВ, трансляция которого велась в соцсети Weibo.

РИА Новости

© Александр Вильф

Мастер-класс Москвиной

Тамара Москвина регулярно проводит мастер-классы в Ленинградской области, а одним из постоянных мест стал ледовый дворец курорта «Игора». В субботу там выступили со своими новыми программами воспитанники клуба Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также ряд одиночников, в числе которых Пётр Гуменник.

Экс-чемпионы мира представили на суд зрителей короткую программу под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена. Её постановкой занималась Анжелика Крылова, также в работе участвовали сама Москвина и Николай Морозов.

А Гуменник продемонстрировал прокат под песню Sonne группы Rammstein.

«Музыку мы поставили на шоу, потом оказалось, что она всем понравилась, и мы с Николаем Морошкиным решили, что она может стать музыкой для программы на сезон. Потому что популярная группа, песня ритмичная, под неё приятно катать», — рассказал Гуменник.

РИА Новости

© Александр Вильф

Немало внимания к себе приковала пара юниоров София Казинс и Александр Брегей. Дело в том, что партнёрша — дочь олимпийской чемпионки 2002 года Елены Бережной. Ребята катаются вместе совсем недолго — чуть больше месяца, но уже делают успехи.

«Очень волнительно было, но все довольны. Они прекрасно смотрятся на льду. Для одного месяца катания в паре это вообще отличный результат. Большие молодцы, потрудились не зря. Работают слаженно, дружно, прислушиваются к тренеру, который исправляет ошибки. Я две недели не видела ребёнка и очень удивилась их прогрессу. Желаю им, чтобы всё получилось», — цитирует Бережную «Матч ТВ».

Сами спортсмены признались, что стараются перенимать опыт старших товарищей — Мишиной и Галлямова — и вдохновляются их катанием.

«Очень дружелюбные ребята они! Тамара Николаевна часто делится с нами секретами и говорит, чтобы мы просто получали удовольствие от спорта», — отметили Казинс и Брегей.