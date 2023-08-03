Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду за сборную Грузии, на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

«Много определяет уровень соревнования. Но всё равно они выиграли. Я их поздравляю. Они себя ещё проявят. Они прекрасная пара», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.

Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии.