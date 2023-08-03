Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде
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«Много определяет уровень соревнования. Но всё равно они выиграли. Я их поздравляю. Они себя ещё проявят. Они прекрасная пара», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
По итогам двух выступлений дуэт получил от судей 191,82 балла и выиграл турнир.
Напомним, что Дэвис и Смолкин завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Ранее Этери Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии.