Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии
- РИА Новости
«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».
Дэвис и Смолкин занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). За выступление они получили от судей 74,35 балла.
Напомним, что фигуристы завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.