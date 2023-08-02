Тутберидзе заявила, что не смотрела первое выступление Дэвис под флагом Грузии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на выступление дочери Дианы Дэвис, выступающей в паре с Глебом Смолкиным, на турнире в США под флагом Грузии.

«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). За выступление они получили от судей 74,35 балла.

Напомним, что фигуристы завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на свою подготовку.