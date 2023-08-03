Вайцеховская — о внимании журналистов к оговоркам Загитовой: не самая большая доблесть

Обозреватель RT Елена Вайцеховская не понимает, почему журналисты делают акцент на оговорках олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд. Откуда, коллеги, к вам вопрос, столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент?

Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Помимо Олимпийских игр Загитова выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Загитова рассказала, как в детстве попала с мамой в аварию.