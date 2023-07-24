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Загитова — о том, как попала в детстве в аварию вместе с мамой: родилась в счастливой рубашке

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как в детстве попала с мамой в аварию.
Загитова — о том, как попала в детстве в аварию вместе с мамой: родилась в счастливой рубашке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я всё время ездила на сборы в Агрыз к одному тренеру, который учил меня прыгать на удочке. Каждый раз мама возила меня. Был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, мама боялась и навстречу фура летела. Родилась в счастливой рубашке», — рассказала Загитова в шоу «Произвольная программа».

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Загитова призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве.

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