Узнать больше

Медведева: я внесла немалый вклад, чтобы хоккейная сборная России выступила на ОИ-2018

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева назвала поступок, которым гордится больше всего в жизни.
Медведева: я внесла немалый вклад, чтобы хоккейная сборная России выступила на ОИ-2018
  • РИА Новости

«Это моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде 2018 года. Я сделала немалый вклад, чтобы наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли», — заявила Медведева в интервью «Не Пруст».

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России. 

Сборная России на Олимпиаде-2018 в финальном матче победила в овертайме команду Германии (4:3). На Играх-2022 российские хоккеисты завоевали серебро, уступив в финале финнам (1:2).

Ранее Жанна Медведева, мама Евгении Медведевой, высказалась о серебре дочери на Олимпийских играх 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить