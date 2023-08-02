Медведева: я внесла немалый вклад, чтобы хоккейная сборная России выступила на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала поступок, которым гордится больше всего в жизни.

«Это моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде 2018 года. Я сделала немалый вклад, чтобы наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли», — заявила Медведева в интервью «Не Пруст».

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Сборная России на Олимпиаде-2018 в финальном матче победила в овертайме команду Германии (4:3). На Играх-2022 российские хоккеисты завоевали серебро, уступив в финале финнам (1:2).

Ранее Жанна Медведева, мама Евгении Медведевой, высказалась о серебре дочери на Олимпийских играх 2018 года.