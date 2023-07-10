Мама Медведевой о словах дочери после ОИ: благодари Бога за это серебро
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«После Олимпиады первое время мы с ней прямо ругались. Говорила ей: «Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной… ты могла бы вообще туда не поехать», — сказала мама спортсменки в биографическом фильме.
На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.
Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.
Ранее Медведева призналась в желании написать книгу.