Мама Медведевой о словах дочери после ОИ: благодари Бога за это серебро

Жанна Медведева, мама двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, высказалась о серебре дочери на Олимпийских играх 2018 года.

«После Олимпиады первое время мы с ней прямо ругались. Говорила ей: «Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной… ты могла бы вообще туда не поехать», — сказала мама спортсменки в биографическом фильме.

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева призналась в желании написать книгу.