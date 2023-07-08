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Медведева призналась в желании написать книгу

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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что хочет написать книгу.
Медведева призналась в желании написать книгу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не хочется, чтобы это были мемуары — «встал, попил воды, пошёл на тренировку, подвернул ногу». Книгу написать хочется, художественно в ней рассказать о своей жизни», — сказала Медведева на премьере документального фильма.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева рассказала о своей мотивации оставаться в спорте, несмотря на окончание соревновательной карьеры.

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