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Медведева — о мотивации кататься: не знаю, что ещё умею делать хорошо

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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своей мотивации оставаться в спорте, несмотря на окончание соревновательной карьеры.
Медведева — о мотивации кататься: не знаю, что ещё умею делать хорошо
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нахожу мотивацию в себе, в зрителях. Я не знаю, что ещё в этой жизни я умею хорошо делать. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу себе представить, что беру и такая: «Не буду фигуристкой, буду актрисой», — цитирует Медведеву Sport24.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева высказалась о восстановлении олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

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