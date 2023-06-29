Медведева — Костомарову: Ромка, как радостно видеть тебя с улыбкой
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой, только вперёд», — написала Медведева в комментариях.
27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.
По информации ТАСС, фигурист по-прежнему в реанимации. К протезированию рук пока ещё не приступали.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
Ранее Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении.