ТАСС: Костомаров занимается на протезах не более часа в день

Стало известно, сколько времени в день олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров занимается на ножных протезах.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Не более часа в день: это достаточно больно, нужно время. К протезированию рук пока ещё не приступали», — цитирует источник ТАСС.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня спортсмен в социальных сетях выложил первое видео с тренировки на протезах.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление Костомарова.