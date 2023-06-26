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Губерниев: Костомаров — человек с безграничными возможностями

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.
Губерниев: Костомаров — человек с безграничными возможностями
  • РИА Новости

«Я восхищён его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером. Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями!» — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.

Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о физической форме Костомарова.

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