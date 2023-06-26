Авербух: не удивлён, что Костомаров в такой хорошей форме

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о физической форме олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«Я с ним каждый день на связи и знаю, что он настоящий герой. Для меня нет удивления, что он в такой хорошей форме. Рома — боец, которого не сломать. Всё будет хорошо», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала восстановление Костомарова.