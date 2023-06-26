Тарасова — о Костомарове: это большое событие для нас, а для него — огромное

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала восстановление олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«Это большое событие для нас, а для него — огромное! К сожалению, у меня не получалось выходить с ним на связь. Пока он болеет, только с Оксаной. Роман — сильный человек. Верю, он справится», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.

Ранее сообщалось, что Костомаров отказался от работы с психологом.