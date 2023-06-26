Тарасова — о Костомарове: это большое событие для нас, а для него — огромное
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«Это большое событие для нас, а для него — огромное! К сожалению, у меня не получалось выходить с ним на связь. Пока он болеет, только с Оксаной. Роман — сильный человек. Верю, он справится», — цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.
Ранее сообщалось, что Костомаров отказался от работы с психологом.