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СЭ: Костомаров отказался от работы с психологом

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перестал заниматься с психологом.
СЭ: Костомаров отказался от работы с психологом
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

По информации «Спорт-Экспресса», сеансы психотерапии у фигуриста были всего несколько раз. Первоначально у Костомарова наметился прогресс, но работа с психологом давалась ему с трудом.

Отмечается также, что спортсмен находится в отдельной палате. Ему приносят протезы на пробу, но они ему не подходят. Как сообщает источник, фигурист начинал психовать и снимать с себя протезы.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Авербух призывал болельщиков не верить информации инсайдеров о состоянии здоровья Костомарова.

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