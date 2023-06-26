Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выложил видео с тренировки.

«Непросто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное», — написал Костомаров в социальных сетях.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров отказался от работы с психологом.