Плющенко сообщил о планах открыть школы по фигурному катанию в Китае

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что планирует открыть свои школы по фигурному катанию в Китае.

«Я приехал сюда с миссией, у меня здесь ещё будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов. В будущем у нас грандиозный план — открытие моих школ в Китайской Народной Республике», — заявил Плющенко в интервью на Weibo-канале Sports Star.

26 апреля Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников к Олимпиадам, чемпионатам мира и другим крупным соревнованиям.

Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, что хотел официально объединить группу с командой Светланы Соколовской, но по юридическим причинам этого сделать не удалось.