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Тренеры Соколовская и Рукавицын заявили, что пытались объединить группы фигуристов

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Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, что хотел официально объединить группу с командой Светланы Соколовской, но по юридическим причинам этого сделать не удалось.
Тренеры Соколовская и Рукавицын заявили, что пытались объединить группы фигуристов
  • Gettyimages.ru

«В глобальном смысле это союз единомышленников, но не союз команд. У каждого свой путь. Хотя у нас была мысль объединить наши команды на официальном уровне. К сожалению, у нас это не получилось по юридическим вопросам», — цитирует Рукавицына РИА Новости.

Соколовская работает в школе ЦСКА в Москве. Её наиболее известные ученики — вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпион Игр в Пекине в командном турнире Марк Кондратюк, вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин.

В числе воспитанников Рукавицына — чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, призёр чемпионата России и этапа Гран-при Макар Игнатов. 

Ранее Трусова прилетела в Пекин для проведения мастер-классов.

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