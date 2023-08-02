Тренеры Соколовская и Рукавицын заявили, что пытались объединить группы фигуристов

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, что хотел официально объединить группу с командой Светланы Соколовской, но по юридическим причинам этого сделать не удалось.

«В глобальном смысле это союз единомышленников, но не союз команд. У каждого свой путь. Хотя у нас была мысль объединить наши команды на официальном уровне. К сожалению, у нас это не получилось по юридическим вопросам», — цитирует Рукавицына РИА Новости.

Соколовская работает в школе ЦСКА в Москве. Её наиболее известные ученики — вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпион Игр в Пекине в командном турнире Марк Кондратюк, вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин.

В числе воспитанников Рукавицына — чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, призёр чемпионата России и этапа Гран-при Макар Игнатов.

Ранее Трусова прилетела в Пекин для проведения мастер-классов.