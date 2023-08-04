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Губерниев о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как прекрасная чушь и лёгкая лажа

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Губерниев о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как прекрасная чушь и лёгкая лажа
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Ничто так не украшает ведущего, как прекрасная чушь и лёгкая лажа! Мы на том стоим! Непоколебимо!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка в разговоре с журналистами заявила: «Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно».

Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, почему журналисты делают акцент на оговорках Алины Загитовой.

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