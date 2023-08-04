Быков признал вклад Медведевой в выступление сборной России на Олимпиаде-2018

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков признал, что российская фигуристка Евгения Медведева внесла вклад в выступление национальной команды на Олимпиаде-2018.

«То, что Евгения Медведева внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим, как и многие другие люди и функционеры, приложившие к этому свои усилия», — приводит слова Быкова РИА Новости.

3 августа двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Медведева рассказала о своём влиянии на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийский игры — 2018, обыграв в финале команду Германии.

Ранее Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.