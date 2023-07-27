Узнать больше

Навка: с удовольствием посотрудничаем с Медведевой, если у неё возникнет желание

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Навка: с удовольствием посотрудничаем с Медведевой, если у неё возникнет желание
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем», — цитирует Навку ТАСС. 

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева попала в аварию во время поездки на такси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить