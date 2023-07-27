Навка: с удовольствием посотрудничаем с Медведевой, если у неё возникнет желание

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем», — цитирует Навку ТАСС.

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева попала в аварию во время поездки на такси.