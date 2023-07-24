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Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве

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Российская фигуристка Евгения Медведева попала в аварию во время поездки на такси.
Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«В моё макси въехало другое такси. С днём аварии», — сказала Медведева на видео в Telegram-канале.

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали — в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как в детстве попала с мамой в аварию.

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