Высказывания Шветского, провокация Медведевой и развод Худайбердиевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Спортивный врач Филипп Шветский, работавший с Камилой Валиевой в олимпийском сезоне, заявил, что чувствует свою вину перед фигуристкой, но при этом намерен «исключить себя из числа подозреваемых» в истории о нарушении антидопинговых правил. Евгения Медведева пообещала поклонникам показательный номер в стиле стрип-пластики, но затем призналась, что это была шутка. Александр Жулин высказался о практике поощрения судей, а также подтвердил, что его подопечная Елизавета Худайбердиева развелась с мужем. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Неоднозначное интервью Шветского

Спортивный врач Филипп Шветский подал в Никулинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта. В феврале 2022 года, в самый разгар скандала вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, в эфир вышла передача, где упоминалось имя Шветского в том числе в связи с дисквалификацией российских гребцов за переливание крови в преддверии летних Игр-2008 в Пекине. По словам врача, Зеппельт «своей лживой информацией запутал следствие... и создал негативное общественное мнение» в его отношении.

Вслед за этим специалист дал развёрнутое интервью ТАСС, в котором попытался объяснить произошедшее с Валиевой. Однако его высказывания вызвали недоумение и целый ряд вопросов. Так, Шветский заявил, что чувствует себя виноватым перед Камилой, однако считает необходимым «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории». По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, такие высказывания выглядят как попытка переложить вину на спортсменку.

«Типа — разбирайся-ка ты, Камила, самостоятельно со своими стаканами/тараканами... Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так. Я уже не говорю о том, что исключать из числа подозреваемых в той истории первым делом следовало Камилу. А не себя любимых», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Неоднозначным выглядит и высказывание о версии, что запрещённый препарат Валиева приняла случайно, попив из стакана дедушки, который принимает лекарство по назначению врача. Слова Шветского в каком-то смысле ставят под сомнение легитимность этого утверждения.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — заявил специалист.

При этом точной причины произошедшего никто не знает до сих пор. По мнению Шветского, версия с загрязнёнными БАДами несостоятельна, так как все препараты были много раз проверены. К тому же, медикаменты были в больших упаковках.

«Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось бы куда раньше. Поэтому я на 99% исключаю эту возможность, хотя, конечно, 1% остаётся всегда», — подчеркнул доктор.

Обнадёживающий прецедент

Между тем, до начала разбирательств в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой остаётся менее двух месяцев. А совсем недавно на Ямайке завершилось расследование похожего случая с несовершеннолетней пловчихой Маккензи Хидли. По данным СМИ, 15-летняя спортсменка сдала две положительных пробы, но национальная антидопинговая панель пришла к выводу об отсутствии в её действиях значительной вины или халатности. В итоге Хидли было вынесено лишь предупреждение, что может послужить положительным прецедентом в преддверии слушаний в CAS. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, арбитры примут во внимание случай с ямайской спортсменкой.

«При этом, естественно, каждое дело рассматривается индивидуально. И при вынесении решения арбитрами принимается во внимание огромное количество факторов. Тяжело комментировать эту ситуацию, так как мы не видим обоснование решения по ямайской пловчихе — был ли установлен источник попадания запрещённого вещества в организм. Но незначительная вина или халатность — говорящий сам за себя прецедент», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Однако Анцелиович не исключила, что WADA всё-таки опротестует решение ямайской стороны.

«Они редко допускают такое полное прощение со стороны национальных органов. Считают, что если уж вина отсутствует или минимальна, то пусть это подтвердит CAS», — подчеркнула юрист.

Жулин и Цибинова — о судействе

Не меньший резонанс, нежели интервью Шветского, вызвали недавние слова Александра Жулина, который заявил, что во всём мире существуют «методы поощрения судей» в фигурном катании.

«Опять же — это недоказуемо, но они существуют. Потому что и российские судьи, и часть соцлагеря бывшего, и страны СНГ — не жируют... И если сделать им неплохое предложение, особенно если твоя пара, одиночник или кто-то ещё хорошо при этом катаются, думаю, что такие варианты исключать нельзя», — заявил заслуженный тренер РФ на YouTube-канале Александра Добровинского.

По его словам, специалист, который не прибегает к подобным уловкам, заведомо ставит себя в проигрышное положение.

«Я не говорил, что я это делаю. Я гипотетический пример привожу. Если кто-то поощряет, а кто-то нет, значит позиция выигрышней у того, кто поощряет... Я рассуждаю просто. Вы же умный человек», — добавил Жулин.

О проблемах судейства высказалась и бывшая одиночница Ксения Цибинова. Она призналась, что завершила карьеру после того, как на чемпионате страны 2021 года заняла лишь восьмое место, хотя, по её мнению, заслуживала более высокой позиции.

«Тот чемпионат России в Челябинске стал ключевым. Я считаю, что неплохо провела этот сезон и на главном старте тоже всё сделала хорошо. Но так как в мире фигурного катания всё происходит немного нечестно... Так произошло. Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».

Победу на том турнире одержала Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова, а второй — Камила Валиева, которая по возрасту ещё не могла пройти в основную сборную. Её место заняла Елизавета Туктамышева по результатам выступления в Кубке России.

По словам Цибиновой, несправедливое отношение она начала ощущать после перехода на взрослый уровень. При этом спортсменка считает, что проблемы с предвзятостью в системе оценивания вряд ли получится искоренить полностью.

«Сейчас же обсуждают разделение бригады на техническую и компонентную, может быть, это как-то поменяет ситуацию, но в целом... Думаю, все прекрасно всё понимают, — заявила Ксения, добавив, что с уважением отнеслась к критике судейства со стороны Евгения Плющенко, прозвучавшей в прошлом сезоне. — Он молодец, сказал всё как думает и как есть».

Ксения Цибинова

РИА Новости

© Владимир Песня

Несостоявшийся стрип-номер Медведевой

Евгения Медведева заинтриговала болельщиков подготовкой нового показательного номера. Спортсменка решилась на эксперимент: на этот раз постановщиком программы стала её подруга Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду. Причём сначала Евгения заявила, что будет выступать в стиле стрип-пластики — «не зря же ходила в зал танцевать стрип». Однако впоследствии оказалось, что эти слова были шуткой.

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«Я ожидала, что вы скажете: «Женя, что это за кринж, зачем тебе это, давай ты не будешь этого делать, о Боже, к чему ты нас готовишь, фу!» Но, очевидно, вам понравилось — и я не ожидала такой реакции, поэтому простите меня, пожалуйста. Номер будет другой, но очень интересный... Это какое-то дуновение ветра новизны. Мы такого понаставили, что я, кажется, сдохну на первых прокатах, на первых шагах. Но получилось очень круто», — заявила фигуристка в своём Telegram-канале.

Кроме того, двукратная чемпионка мира поделилась, как сложно ей давался переход от соревновательной жизни к обычной. Именно в тот момент Евгения впервые воспользовалась помощью психолога.

«Я когда пережила, что скорее всего уже не выйду на лёд, думаю: ладно, надо сделать хотя бы маленький шажок в настоящий быт, без тренировок, расписания, строгих диет. Разрешить себе прикалываться, жить, по ночам не спать иногда даже. Для этого нужно было сопровождение. Мне нужен был профессиональный человек, который скажет: «Это окей, можно!» С этого момента я начала заниматься с психологом. Потом: нет, мне нравится страдать. Ушла, через полгода опять пришла. И так шажочками дошла до сильной рефлексии, что помогает», — рассказала Евгения в шоу «Чужие письма».

Медведева призналась, что до сих пор периодически обращается за поддержкой к специалисту.

«Систему такую выстроили: если есть нужда, если припёрло, тогда звонишь по видеозвонку и сразу сгоряча лепишь. Нет такого, что два раза в неделю четыре года подряд... Наверное, надо, но такого нет. Каждому своё», — рассказала вице-чемпионка Олимпиады-2018.

Развод Худайбердиевой

Александр Жулин также подтвердил информацию, что его подопечная, чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассталась со своим мужем, продюсером Первого канала Кириллом Благовым. Специалист не стал вдаваться в подробности — лишь подчеркнул, что семейные сложности никак не повлияли на тренировочный процесс. Группа Жулина успешно завершила сбор в Сочи, спортсмены уже отправились по домам.

«Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на её работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Новость о разводе эффектной пары оказалась довольно неожиданной, ведь Худайбердиева и её избранник поженились лишь в феврале прошлого года, а ещё в июне вместе отдыхали в Италии и на Мальдивах. Однако затем в их социальных сетях перестали появляться совместные фотографии, которыми раньше они щедро делились с подписчиками. А с руки Елизаветы пропало обручальное кольцо, на что обратили внимание и фанаты.

Поддержка Шабалина

Максим Шабалин в последние годы мало соприкасается с фигурным катанием, лишь изредка выступая в шоу. Бронзовый призёр ванкуверской Олимпиады после окончании карьеры занялся режиссёрской деятельностью, однако события последних полутора лет в спорте не оставили его равнодушным. Бывший фигурист выразил слова поддержки отечественным атлетам, которые остались без международных стартов по политическим мотивам. При этом он затруднился ответить, какой точки зрения придерживается — за возможные выступления на условиях МОК или против.

Оксана Домнина и Максим Шабалин

РИА Новости

© Владимир Баранов

«Я не принадлежу ни к какому лагерю, потому что моя карьера закончилась. И к счастью, у меня нет этого тяжёлого выбора. Раньше мы служили своей стране, защищали её честь. Сегодня же спортсменам приходится принимать очень сложные решения. Это всё печально. Ребята — заложники того, что происходит. Дело спортсмена — соревноваться. И главное событие жизни — выступление на Олимпийских играх. Поэтому мне безумно жаль тех, чья карьера приходится на это время», — цитирует Шабалина «МК-Спорт».

Он посоветовал молодым атлетам не унывать и заниматься своим делом, выступая на внутренних соревнованиях.

«Цель спортсмена всегда одна — быть первым. Надо быть первым в тех соревнованиях, которые даёт судьба», — заключил бывший фигурист.