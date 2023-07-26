Цибинова заявила, что ушла из фигурного катания из-за нечестных результатов

Российская фигуристка Ксения Цибинова объяснила, почему завершила карьеру в 2021 году.

«Чемпионат России в Челябинске стал ключевым. Я считаю, что неплохо выступила на главном турнире сезона. Но так произошло, потому что в мире фигурного катания всё происходит немного нечестно. Когда ты на протяжении всего сезона и на конкретном соревновании катаешь чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в национальную команду, становится обидно», — приводит слова Цибиновой «Спорт-Экспресс».

По словам фигуристки, заняв восьмое место на чемпионате России в Челябинске, она надеялась попасть в резервный состав национальной команды.

«В основу попадают первые шесть, от шестого места я была в балле. Продолжала тренироваться, напрыгивала тройной аксель. Да, были хорошие попытки с выездами, но в недокрут. Я ждала момента, когда вывесят списки. И когда их вывесили, я себя там не увидела, как вы понимаете. И тут я сразу поняла, что никакой надежды на контрольные прокаты и тому подобное нет. Тогда мы подзадумались — а стоит ли дальше продолжать? Ради чего?» — сказала она.

За прокат произвольной программы Цибинова получила 134,72 балла, в сумме за два дня — 203,56. После этого турнира фигуристка перестала участвовать в соревнованиях.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что российская фигуристка Анна Щербакова провела тренировку в «Хрустальном».