Жулин подтвердил информацию о разводе Худайбердиевой
«Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на её работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Худайбердиева с февраля 2022 года состояла в браке с 35-летним продюсером Первого канала Кириллом Благовым.
Ранее сообщалось, что Жулин желает, чтобы фигуристы его группы завоевали больше всех медалей на чемпионате России 2024 года.