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Жулин подтвердил информацию о разводе Худайбердиевой

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Александр Жулин, тренер пары Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, рассказал, как развод фигуристки повлиял на её отношение к тренировкам.

«Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на её работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Худайбердиева с февраля 2022 года состояла в браке с 35-летним продюсером Первого канала Кириллом Благовым.

Ранее сообщалось, что Жулин желает, чтобы фигуристы его группы завоевали больше всех медалей на чемпионате России 2024 года.

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