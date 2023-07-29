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Жулин — о целях на сезон: в идеале — занять весь пьедестал чемпионата России

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Заслуженный тренер Александр Жулин желает, чтобы фигуристы его группы завоевали больше всех медалей на чемпионате России 2024 года.

«Какие цели ставите перед собой в этом сезоне? Занять на чемпионате России весь пьедестал — было бы идеально. Но мы предполагаем, бог располагает. Будем стараться, будем работать», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его словам, подготовка к сезону-2023/24 идёт по плану.

«Всё готово, движется в правильном направлении. Настрой на этот сезон боевой», — добавил Жулин.

ЧР-2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря 2023 года. Спортсмены будут соревноваться в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

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