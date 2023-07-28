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Вайцеховская — о заявлении Шветского: следовало признать свою вину в деле Валиевой раньше

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о заявлении врача сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 Филиппа Шветского, который признал вину в деле Камилы Валиевой.
Вайцеховская — о заявлении Шветского: следовало признать свою вину в деле Валиевой раньше
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Очень странная, на мой взгляд, фраза врача олимпийской сборной по ФК Филиппа Шветского в интервью ТАСС:

«Что касается моей вины во всём этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Ещё раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории…»

В моём понимании, если человек, ответственный за медицинское обеспечение, считает себя виноватым и озвучивает это, то, наверное, следовало признать свою вину несколько ранее, не спустя полтора года после того, как произошёл инцидент.

Если же человек, заявляя о вине, одновременно и в судебном порядке хочет «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории», это фактически означает перекладывание вины на спортсменку. Типа, разбирайся, Камила, самостоятельно со своими стаканами/тараканами…

Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. 

После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от декабря 2021 года. Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России на командных соревнованиях, но церемония награждения была отменена из-за результата теста на допинг. В итоге спортсменку допустили до личного турнира, где она стала четвёртой.

Ранее Ирина Роднина заявила, что фигуристку Камилу Валиеву сломали морально из-за допинг-скандала на Олимпиаде.

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