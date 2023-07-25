«Спрашивала: куда пошла, бургеры есть?»: Загитова — о контроле Тутберидзе, Трусова — об отношениях с Кондратюком

Алина Загитова заявила, что в детстве не любила фигурное катание, а на тренировках настаивала её мама. Также фигуристка рассказала, что на Олимпиаде в Пхёнчхане жила вместе с Этери Тутберидзе, которая строго контролировала все её шаги. Александра Трусова же призналась, что её эмоциональная реакция на серебряную медаль Пекина была связана с уверенностью в собственной победе после проката произвольной программы. Самые интересные фрагменты интервью двух спортсменок — в материале RT.

Мечты и переживания Загитовой

Алина Загитова стала гостьей подкаста «Произвольная программа». Олимпийская чемпионка Пхёнчхана рассказала ведущему программы Максиму Транькову о первых шагах в фигурном катании, переходе к Этери Тутберидзе и подготовке к Играм-2018.

Как призналась спортсменка, начало её взаимоотношений со спортом было достаточно сложным.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание. Меня привела мама — давай, иди катайся. Прям вот так вот взяла… Я там у бортика просто рыдала: забери меня отсюда! И тут уже она меня заставила. Потом уже у меня начало получаться, и я поняла, что мне это нравится», — заявила Алина.

Также по теме «Не имею к этому отношения»: золотую медаль Зайцева на Играх в Лейк-Плэсиде продали без его ведома Золотую медаль Александра Зайцева за победу в парном катании на Олимпийских играх 1980 года продали на известном аукционе RR Auction....

По словам чемпионки мира и Европы, долгое время ей не удавалось занять призовое место ни на одних детских соревнованиях, как она ни старалась — не хватало каких-то сотых балла. А основной мотивацией для девочки были домашние животные, которых ей обещали родители за медали.

Также Алина рассказала, что мечтала попасть в группу Тутберидзе со времён сочинской Олимпиады, так как находилась под впечатлением от выступлений Юлии Липницкой. И однажды, будучи на соревнованиях в Москве, убедила маму поехать на просмотр в «Хрустальный», хотя времени до поезда было минимум. По словам будущей олимпийской чемпионки, специалист очень удивилась желанию девочки, занявшей место во втором десятке.

«Я сейчас вот понимаю, что подходить к такому тренеру с такими результатами — мягко говоря, стыдно. Потому что нужно что-то иметь за плечами. Но тогда я думала: вот я сейчас двадцатая, а что мне делать, вот я так хочу… Очень много мыслей было. Но в итоге я уговорила. Она сказала: давайте посмотрим на льду. Я пришла на разминку, у меня всё колотится, сердце сжимается. Было много народу, я ещё стеснительная. А там все звёзды! Юля Липницкая, Полина, Женя, Адьян Питкеев, Тарасенко, Воронов. Я 30-40 минут покаталась, попрыгала, повращалась, поскользила. Этери Георгиевна говорит: давайте после Нового года мы вас возьмём на просмотр. Я уже так обрадовалась, будто я там катаюсь», — поделилась Загитова.

С приходом в новую группу Загитова начала не просто занимать призовые места, но и выигрывать всевозможные турниры. Однако Тутберидзе была недовольна самоотдачей фигуристки, из-за чего им пришлось ненадолго расстаться. По словам Алины, ей казалось, будто она выкладывается на полную, но у тренера был иной взгляд на тренировки. И впоследствии, получив второй шанс в «Хрустальном», девочка стала заниматься ещё упорнее.

«Как у лошади есть такие… шоры. У меня так же было. Ни на кого не обращала внимания, бежала быстрее с утра в зал. Я понимала: вот я сейчас поработала хотя бы чуть-чуть — я уже на шаг впереди соперника. Потом ещё поработала вечером — ещё на шаг. Так соревновалась, ставила планку, на кого равняюсь, чтобы ещё превзойти», — подчеркнула спортсменка.

Всё это позволило ей пробиться в сборную России и отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан. По признанию Алины, она старалась отстраниться от мыслей об Играх, особенно, когда родные заводили разговоры на этот счёт. 15-летняя фигуристка предпочитала смотреть комедийные сериалы, чтобы не накручивать себя в преддверии самого важного турнира в её жизни. А в олимпийской деревне девушка не общалась ни с кем, кроме тренеров.

«Я жила с Этери Георгиевной. Все девочки говорят: как это? Но так и было. Это интересный опыт. Этери Георгиевна жила около входной двери, а я чуть дальше. В деревне был тренажёрный зал, я спускалась. Нужно было открыть дверь, а она начинает пищать. И сразу Этери Георгиевна: куда пошла, бургеры есть? И я: «Нет, я иду в тренажёрный зал». Я даже туда не заходила, где вся еда, чтобы себя не искушать», — призналась Загитова.

Кроме того, фигуристка рассказала о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях. Алина призналась, что раньше плакала из-за этого и до сих пор иногда стыдится носить брендированную одежду. При этом спортсменка восхищается умению Алексея Ягудина вести диалог с подписчиками и находить достойный ответ на любое высказывание.

«Я как человек, любящий покопаться в себе и разобраться, почему человек ведёт себя так по отношению ко мне, я хочу всё время спросить: почему? Или: подойдите ко мне, спросите, и мы с вами поговорим, я открыта и общаюсь. Но почему-то такого пока не было», — заявила Загитова.

Любовь и слёзы Трусовой

Александра Трусова в свою очередь приняла участие в съёмках передачи «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, где не только поделилась своими кулинарными умениями, но и откровенно рассказала о начале отношений с Марком Кондратюком, о реакции на поражение в Пекине и любимой еде.

Фигуристка призналась, что в спорте её с самого начала привлекала возможность побеждать, но при этом она всегда спокойно относилась к поражениям. Исключением стали лишь Игры-2022, на которых она не справилась с эмоциями.

«Просто для меня очень серьёзной целью была Олимпиада, и я всё делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, волноваться не надо. Вот. К сожалению… У меня не было сбоя, я сделала всё, что могла, и считаю… Я после проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому реакция такая была. Вот и всё. Как посчитали, так посчитали», — пояснила Александра.

При этом она подчеркнула, что не может сказать, будто на самом деле победила в Пекине — так как «это неправильно по отношению к человеку, который выиграл».

Но Игры в Пекине запомнятся Трусовой не только серебряной медалью, но и началом важного жизненного этапа — зарождением дружбы с Марком Кондратюком, которая впоследствии переросла в любовь. По словам спортсменки, первый шаг сделал чемпион Европы.

«Я вообще не планировала так рано быть в отношениях. Мы очень хорошо общались, но все вместе, на Олимпиаде общались вшестером, гуляли, играли в карты. Все шаги были с его стороны, повторюсь, для меня это было очень рано, неожиданно. Что это оно, поняла после совместного отдыха, но мы прям сразу поехали отдыхать вместе. Так и начали встречаться», — поделилась спортсменка.

Она признала также, что переход от Тутберидзе к Светлане Соколовской частично связан с желанием больше времени проводить с возлюбленным.

«Мне очень сложно находиться на расстоянии с человеком, которого я люблю, мне надо всегда вместе», — подчеркнула Александра.

При этом на вопрос, что происходит в её карьере, Трусова заявила: «ничего». При этом она отметила, что пока не уходит из спорта.

«Я перестала загадывать, что будет дальше, живу сегодняшним днём. Тренируюсь, катаюсь. Сейчас были сборы, дальше будет отпуск, потом опять сборы. Программу уже одну поставили. Мне очень нравится музыка, наверное, очень подходит», — поделилась фигуристка.

В отличие от Загитовой, которой приходилось ограничивать себя в еде во время Игр, Трусова более свободно относится к своему питанию.

«Относительно, наверное, простых людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. У меня не было прям запрета на них, я их просто ела очень редко: очень люблю булки. Не люблю ни бургеры, ни картошку фри, ни фастфуд в целом, но питаю страсть к булкам — самым обычным: с сахаром, с маком и вообще без всего», — рассказала фигуристка.