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Трусова: у меня нет подруг — в женском спорте никто искренне дружить не будет

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова рассказала о своём отношении к дружбе.
Трусова: у меня нет подруг — в женском спорте никто искренне дружить не будет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я всегда общалась только с фигуристками и считаю, что в спорте не может быть подруг. Марк мне говорит, что в мужском друзья есть. В целом, мама — мой лучший друг. И шесть моих собак», — заявила Трусова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова призналась, что сразу после олимпийского проката произвольной программы была уверена в своей победе.

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