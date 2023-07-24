«Не имею к этому отношения»: золотую медаль Зайцева на Играх в Лейк-Плэсиде продали без его ведома

Золотую медаль Александра Зайцева за победу в парном катании на Олимпийских играх 1980 года продали на известном аукционе RR Auction. Эксперты оценили лот в $75 тыс., а в результате торгов он ушёл почти за $94 тыс. Прославленный фигурист предположил, что награду, скорее всего, украли из его загородного дома более 20 лет назад. А по словам его бывшей партнёрши Ирины Родниной особенная ценность заключается в том, что на ней в Лейк-Плэсиде выгравировали имена победителей и призёров.

Золотые медали — самое ценное, что остаётся у олимпийских чемпионов спустя годы. Однако их судьбы складываются по-разному. Большая часть хранит свои драгоценные награды. Другие отдают их в музеи. Но находятся и те, кто продаёт реликвии.

Примером этому стало появление золота Александра Зайцева среди лотов известного аукциона RR Auction. Речь идёт о награде за победу на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде в парном разряде. Организаторы торгов назвали её выдающейся. По данным в описании, она изготовлена из позолоченного серебра при содействии ювелирной компании Tiffany and Co.

На лицевой стороне с надписью «XIII Олимпийские зимние игры» изображена поднятая вверх рука, держащая олимпийский факел на фоне горы, с олимпийскими кольцами справа. На реверсе с надписью: «Лейк-Плэсид 1980» присутствует эмблема данных ОИ и большая сосновая ветвь с шишками. Внизу же выгравировано название вида спорта и дисциплины «Пары фигурного катания» с именем спортсмена, написанным кириллицей.

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Увеличили её ценность идущий в комплекте оригинальный подарочный футляр с защитной белой коробочкой и бело-голубая лента, находящаяся в хорошем состоянии. Изначально за медаль просили $75 тыс., но в итоге она оказалась продана неизвестному почти за $94 тыс.

Интерес коллекционеров понятен, ведь завоевали её по-настоящему легендарные атлеты. Зайцев в дуэте с Родниной был непобедим на всех крупных турнирах на протяжении семи лет: начиная с 1973-го и заканчивая 1980-м. В том числе они дважды первенствовали на Олимпийских играх: в Инсбруке — в 1976-м и в как раз в Лейк-Плэсиде — в 1980-м.

Исходя из произошедшего, можно было бы сделать вывод, что свою награду решил реализовать сам партнёр, но он категорически это опроверг.

«У меня их не было. Даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у её родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал их, я к этому отношения точно не имею», — приводит слова легендарного фигуриста «Р-Спорт».

Однако в беседе с обозревателем RT Еленой Вайцеховской он предположил, что награда, скорее всего, была украдена. Зайцев вспомнил, что после развода с Родниной в 1985-м всё же получил большинство из них и отвёз некоторые на дачу, которую в 2000-м ограбили и сожгли.

«Когда я узнал, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом, где медали за победу реально отливали из золота. Так что те награды теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких Ирина (Роднина. — RT) отдала в музей истории спорта, но спустя какое-то время он прекратил своё существование, и все экспонаты исчезли», — вспомнил Зайцева.

Роднина же объяснила, что уникальность медалей Лейк-Плэсида заключалась в том, что на них гравировались имена победителей и призёров, чего, как правило, не делают.

Для того чтобы понять, насколько ценна эта награда, достаточно изучить список лотов, которые выставлялись на специальном олимпийском аукционе RR Auction 20 июля. Всего реализовали 228 предметов, в основном медали и факелы. Но нашлось место и памятным монетам, часам, маркам и т. д.

Золото отечественного фигуриста заняло второе место по стоимости, опередив даже такой раритет, как бронза первых Игр-1896 в Афинах и золото ОИ-1932 в Лос-Анджелесе.

На первой же строчке расположился факел ОИ-1968 в Гренобле, который продали почти за $188 тыс. Его высокая стоимость объясняется чрезвычайной редкостью. Эта вещь была произведена лишь в 33 экземплярах, большинство из которых утеряно.

Нашлось место и другим лотам, связанным с Россией, но ажиотажного спроса у покупателей они не вызвали. Факелы летних ОИ-1980 в Москве и зимних ОИ-2014 в Сочи отдали примерно за $2 тыс. каждый.

Как уже говорилось, спортсмены зачастую продают свои медали. Например, так поступила прославленная гимнастка Ольга Корбут. В 2017-м она реализовала на американском аукционе Heritage Auctions целый ряд наград общей стоимостью $230 тыс. С учётом комиссии в 20% женщина заработала $183,3 тыс.

Больше всего удалось получить за золото в командном виде ОИ-1972 в Мюнхене — $66 тыс. В чуть меньшую сумму обошлись золото этих же Игр в вольных упражнениях ($52,8 тыс.) иисеребро в упражнении на брусьях ($24,6 тыс.). Командное золото Игр-1976 в Монреале оценили в $57,6 тыс., а серебро в упражнении на бревне — в $24,6 тыс.

Более того, Корбут отдала неизвестным коллекционерам гимнастический купальник, в котором принимала участие в показательных выступлениях в Лондоне в 1973-м ($3 тыс.). А автограф на журнале Sports Illustrated с её изображением оказался оценён в скромные $49.

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Но иногда атлеты вынуждены расставаться с олимпийскими наградами по уважительным причинам. Так произошло в случае с олимпийским чемпионом Алексеем Гришиным из Белоруссии, который продал золото ОИ-2010 в Ванкувере за $24,2 тыс. и бронзу ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити — за $11,9 тыс. Позже фристайлист объяснил, что вынужден был расстаться с дорогостоящими призами, поскольку заболел близкий человек.

«Предстоит серьёзная операция, нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», — приводит слова Гришина tut.by.

А бывший биатлонист Николай Круглов — старший в 1990-е вынужден был расстаться с двумя своими золотыми медалями Игр-1976 в Инсбруке за $5 тыс., чтобы сын имел возможность продолжать заниматься. Это решение полностью себя оправдало, ведь Николай Круглов — младший спустя 30 лет взял серебро ОИ в Турине, а также четырежды становился чемпионом планеты.

«Отец тренировал меня с малых лет. В один момент, когда ко мне стали приходить первые успехи и понадобились деньги на сборы, экипировку, он продал свои олимпийские награды. Мы, конечно, не голодали, но сбережений не было: раньше ведь не платили за победы на Олимпиадах», — рассказал биатлонист.