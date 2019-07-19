«Всего лишь металл»: почему олимпийский чемпион из Белоруссии продаёт свои медали

Первый в истории чемпион зимних Олимпийских игр из Белоруссии Алексей Гришин выставил на аукцион две свои медали. В настоящий момент золотая награда спортсмена оценивается в $24,2 тыс., а бронзовая — в $11,9 тыс. Сам фристайлист объяснил свой поступок желанием помочь близкому человеку, которому требуется на операцию крупная сумма денег.

«Нужны деньги на операцию близкому человеку»

В четверг, 18 июля, журналисты обнаружили, что олимпийский чемпион Алексей Гришин продаёт золото Ванкувера (2010) и бронзу Солт-Лейк-Сити (2002). Награды выставлены на аукционе на сайте RR Auction.

Награда высшей пробы Гришина оценивалась в $24,2 тыс., а бронза — в $11,9 тыс.

Отметим, что с 2010 по 2014 год (между Олимпийскими играми в Ванкувере и Сочи) награды спортсмена хранились в Музее современной белорусской государственности в Минске.

Сам фристайлист объяснил журналистам причины своего поступка.

«Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьёзная операция, нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», — приводит слова Гришина tut.by.

При этом спортсмен отказался обсуждать возможную стоимость наград и признался, что не сожалеет об их скорой потере.

«Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали. Не знаю, во сколько оценят мои. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, — деньги пойдут на операцию человеку. Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл», — добавил Гришин.

Главный тренер сборной Белоруссии по фристайлу Николай Козеко с пониманием отнёсся к поступку Гришина.

«Я не знал про эту ситуацию. И да, в таком случае поступок Лёши заслуживает уважения», — подчеркнул специалист.

Гришин — знаковый для родной страны спортсмен, поскольку он стал первым в истории чемпионом зимних Олимпийских игр из Белоруссии.

В 2010-м в Ванкувере он одержал победу в акробатике, опередив американца Джерета Петерсона и китайца Лю Чжунцина. А в 2002-м на Играх в Солт-Лейк-Сити 22-летний Гришин в той же дисциплине завоевал бронзу.

Олимпиада в Сочи стала для Гришина четвёртой. В России он завоевать медали не сумел и после завершил карьеру.

Также в активе Алексея три медали разного достоинства на чемпионатах мира по фристайлу. В частности, в 2001-м он завоевал золото первенства планеты в Уистлере.

После ухода из спорта Гришин занялся строительным бизнесом.

Как продавала медали Корбут

Прославленный белорусский фристайлист — далеко не первый спортсмен, который решил продать олимпийский медали. Так, в 2017-м многочисленные награды выставила на аукцион прославленная советская гимнастка Ольга Корбут. Поступок трёхкратной олимпийской чемпионки у многих вызвал недоумение.

За медали она выручила около $183 тыс. (после вычета премии аукционного дома). За $66 тыс. ушло золото командных соревнований в Мюнхене-1972, за $52 тыс. — золото в вольных упражнениях на тех же Играх и серебро на брусьях — за $24 тыс.

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Наконец, награду высшей пробы за победу в командных соревнованиях в Монреале-1976 оценили в $57 тыс., а серебро за упражнения на бревне — в $24 тыс.

Помимо этого, Корбут выставила на продажу несколько личных вещей, например гимнастический купальник, в котором она выступала в 1973-м. Его можно было приобрести за $3 тыс. А автограф Корбут на обложке журнала Sports Illustrated с её фото ушёл всего за $49.

Сама спортсменка своё решение объяснять не стала. Но её бывший муж, солист белорусского ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич, заявил, что это никак не связано с финансовыми сложностями.

«У неё обеспеченный молодой муж Дэвид — сын богатого мецената, который получил наследство. Он полностью обеспечил Ольгу. Стал её третьим супругом. Почему она продала медали? Да просто захотела! Ольга имеет полное право распоряжаться своим имуществом. Она довольно практичная женщина. А несколько месяцев назад Оле предложили продать награды. Её муж сказал: «Давай посмотрим, сколько они будут стоить на аукционе». Лучше, чем дома будут пылиться», — рассказал Борткевич в интервью «Комсомольской правде».

Ранее свою награду продал прославленный американский легкоатлет Боб Бимон.

На Олимпийских играх — 1968 в Мехико 22-летний прыгун в длину показал результат 8,90, который долго оставался рекордным. Лишь спустя 31 год достижение соотечественника побил Майкл Пауэлл, прыгнувший на 8,95.