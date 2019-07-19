«Применить дисциплинарные санкции»: в Польше призвали наказать волейболиста Спиридонова за комментарий в Twitter

Федерация волейбола Польши обвинила доигровщика уфимского «Урала» Алексея Спиридонова в оскорблении блокирующего Кароля Клоса и призвала применить к нему санкции. Россиянин написал ругательство в адрес игрока в комментариях под постом поляка в Twitter. Позднее волейболист отметил, что не планирует предпринимать каких-либо действий, так как не считает себя виноватым. Спортсмен подчеркнул, что его слова относятся лишь к одному человеку, а не к польскому народу.

Федерация волейбола Польши обратилась к Международной федерации волейбола (FIVB) и Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с требованием наказать доигровщика национальной команды и уфимского «Урала» Алексея Спиридонова. Поводом для этого послужил комментарий игрока под постом блокирующего Кароля Клоса в социальных сетях.

«В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в Twitter президент Федерации волейбола Польши Яцек Каспржик обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», — говорится в заявлении организации.

Спиридонов оставил комментарий под одним из постов Клоса, написав в его адрес польское ругательство. Впоследствии россиянин удалил сообщение. Тем не менее его поступок осудили польские спортивные функционеры и болельщики действующих чемпионов мира.

В итоге оскорбления в соцсетях начали появляться уже под записями Спиридонова.

Сам спортсмен заявил, что не считает себя виновным в сложившейся ситуации и не понимает, почему должен нести наказание. Он подчеркнул, что его комментарий относился конкретно к Клосу, а не ко всем жителям Польши, и в его планы не входило оскорблять кого бы то ни было ещё.

«Был пример, когда польский волейболист Михал Кубяк в интервью оскорбил всю иранскую нацию, за это его наказали. Я же написал в Twitter сообщение одному конкретному игроку, отвечая на пост в его же аккаунте. Не затрагивал всю нацию. Не понимаю, почему из этого раздувают скандал и хотят меня наказать. За что?» — приводит слова волейболиста РИА Новости.

Перед стартом Лиги наций нынешнего года в международном волейболе разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался бывший капитан сборной Польши Михал Кубяк. В одном из интервью он негативно отозвался об иранцах, не уточнив при этом, идёт ли речь о спортсменах или о жителях страны. Ранее между ним и волейболистами сборной Ирана неоднократно возникали конфликтные ситуации на площадке.

Спортсмена обвинили в расизме, а его дело было передано в комитет по этике. Кубяк попытался оправдаться, однако забирать свои слова не стал. Он заявил, что иранские волейболисты и болельщики постоянно его провоцируют, оскорбляют членов его семьи. Однако эти высказывания не подействовали на дисциплинарный комитет Федерации волейбола Польши: капитана дисквалифицировали на шесть матчей национальной команды. В итоге он не принял участие в квалификационном раунде Лиги наций.

Спиридонов же отметил, что не намерен реагировать на обвинения в свой адрес. В то же время волейболист признался, что пожалел о своём поступке, так как на протяжении нескольких дней комментарии польских болельщиков полностью заполонили его ленту в Twitter.

Президент ВФВ Станислав Шевченко заявил, что на данный момент организация не получала запрос на рассмотрение дела от коллег. Что касается самого Клоса, то он предпочёл не реагировать на произошедшее.

Спиридонов, месяц назад перешедший из казанского «Зенита» в «Урал», не раз оказывался в центре скандалов. Он нередко критикует руководство клубов и тренеров, а также выражает свою позицию по поводу событий в стране. По его собственному признанию, такая прямота иногда доставляет ему неудобства, однако ничего менять в своём поведении он не планирует.

Спиридонов позволяет себе выходки и на спортивных соревнованиях. Так, во время чемпионата мира 2014 года в Польше доигровщик «расстрелял» местных зрителей из воображаемого оружия, а также плюнул в группу болельщиков. В результате спортсмена дисквалифицировали на два матча.

Стоит отметить, что в начале октября 2018 года Спиридонов опубликовал в сети фото в футболке сборной Польши, которая незадолго до этого завоевала золотые медали первенства планеты.