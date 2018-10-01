Мужская сборная Польши второй раз подряд одержала победу на чемпионате мира по волейболу

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Мужская сборная Польши выиграла чемпионат мира по волейболу, решающие матчи которого проходили в итальянском Турине.
Мужская сборная Польши второй раз подряд одержала победу на чемпионате мира по волейболу
  • Reuters

В финале соревнований поляки обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23), защитив титул чемпионов мира, завоёванный на домашнем турнире 2014 года.

Бронзовыми призёрами ЧМ по волейболу стали американцы, в матче за третье место одержавшие победу над сборной Сербии — 3:1 (23:25, 25:17, 32:30, 25:19).

Сборная России не сумела пробиться в медальные матчи чемпионата мира, завершив выступления на турнире по результатам третьего группового раунда и заняв итоговое пятое место.

Ранее в Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировали подачу Россией заявки на проведение чемпионата мира в 2022 году.

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