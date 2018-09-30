Глава FIVB высказался о подаче Россией заявки на проведение ЧМ по волейболу 2022 года

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Президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса прокомментировал подачу Всероссийской федерацией волейбола заявки на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.
Глава FIVB высказался о подаче Россией заявки на проведение ЧМ по волейболу 2022 года
  • РИА Новости

«Россия — очень важная со стратегической точки зрения страна, она находится между Европой и Азией. Так что мы хотели бы развивать волейбол в наиболее важных городах страны, чтобы распространять его и развивать. И дело не в деньгах, а именно в том, чтобы развивать волейбол по всему миру. И это показал нынешний чемпионат мира, который принимали сразу две страны», — приводит слова Граса ТАСС.

Как он отметил, в FIVB рады, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира.

«Нам было очень приятно узнать, что Россия, с её богатейшими традициями волейбола, собирается принять турнир. Мы даже можем сказать, что гордимся этим», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

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