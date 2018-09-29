Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала заявку на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.

«Мы официально подали заявку на проведение мужского чемпионата мира — 2022. В заявке города пока не указываются. До конца года мы должны сделать презентацию и проект проведения чемпионата мира. Скорее всего, будем презентовать наш проект на конгрессе Международной федерации волейбола (ФИВБ) в середине ноября в Канкуне», — приводит слова генерального директора ВФВ Александра Ярёменко РИА Новости.

Он рассказал, что на конгрессе ФИВБ может решиться вопрос о месте проведения турнира.

«Подача заявок проходит в закрытом режиме. Насколько нам известно, есть ещё две заявки на чемпионат мира», — добавил Ярёменко.

Ранее волейболист Спиридонов прокомментировал возможность проведения ЧМ-2022 в России.