«Хабиб победит удушающим»: Волков о бое Нурмагомедов — Макгрегор, съёмках в рекламе с Дзюбой и собственных амбициях

Мужской сборной России по волейболу не повезло на завершившемся в Италии и Болгарии чемпионате мира. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион Лондона Александр Волков. Центральный блокирующий «Зенита» ставит перед собой цель вернуться в национальную команду и выступить на Играх в Токио. Он также рассказал, как болел за футболистов на домашнем мундиале, прокомментировал возможность съёмок в рекламе с Артёмом Дзюбой и признался, что собирается смотреть бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

«Выиграть в один год Лигу наций и чемпионат мира сложно»

— Сборная России была фаворитом чемпионата мира по волейболу, но не сумела пробиться даже в полуфинал. В чём причины, на ваш взгляд?

— Стечение обстоятельств. На самом деле, если бы парни дожали бразильцев на старте третьего группового этапа, всё могло бы сложиться иначе. Нужно было воспользоваться низким ростом связующего на линии. А так дали сопернику поднять голову и почувствовать уверенность. В итоге уступили в пяти партиях, потратили массу сил — как моральных, так и физических — и на следующий день были сами на себя не похожи, прежде всего эмоционально.

— Какое впечатление в целом оставила у вас игра национальной команды?

— Хорошее. После неудач на старте турнира чувствовалось, что сборная постепенно набирает обороты. Победа над итальянцами «на заказ» и первая половина встречи с латиноамериканцами — тому свидетельства. Увы, не срослось на финишной прямой, хотя, возможно, поражение на более поздней стадии было бы ещё обиднее. Думаю, тренерский штаб проведёт работу над ошибками и сделает правильные выводы.

— Чего не хватило сборной России в играх с равными себе?

— Мне кажется, выиграть в один год и Лигу наций, и чемпионат мира сложно. Особенно с таким тяжёлым графиком. Не забывайте, что ребята провели 10 встреч за 16 дней, а проигрывали преимущественно в равной борьбе. Если не изменяет память, лишь дважды команда в одном из сетов не смогла набрать 20 очков. Это свидетельствует о наличии характера.

— Нынешнюю команду называют одной из самых сильных в истории страны. Вы с этим согласны?

— Так можно будет говорить, когда она выиграет Олимпийские игры — самый престижный турнир в волейболе. Посмотрим, чего добьётся сборная России в Токио. Наше поколение чемпионат мира тоже не выигрывало, но мы познали вкус олимпийского золота. Сергей Шляпников действительно привёз в Италию и Болгарию очень сильный коллектив. Честно говоря, я не видел у него слабых сторон. Но серьёзные ожидания давили на волейболистов. Понятно, что после успеха на чемпионате Европы и в Лиге наций от России ждали победы. Ответственность в подобных ситуациях резко возрастает.

— Каждый тренер привносит что-то новое. Что изменилось в национальной команде с приходом Сергея Шляпникова, на ваш взгляд?

— Когда создаётся действительно сильная команда, главная задача тренера заключается в том, чтобы подсказывать и не мешать. На предыдущих турнирах Сергей Константинович справился со своей работой. Плюс сборная была хорошо готова физически.

— Тренерская рокировка в 2016-м требовалась, чтобы взбодрить команду?

— Она планировалась заранее, к этому всё шло. Владимир Алекно выжал из себя всё и устал, ему необходима была пауза. Посмотрим, что будет дальше и кто повезёт сборную на Олимпиаду. Не знаю, о чём Шляпников договорился с федерацией в преддверии ЧМ.

— Состав сборной России на данный момент очень силён. Есть ли волейболисты, которые способны ворваться в национальную команду и потеснить «ветеранов»?

— Очень сложный вопрос. На сегодняшний день я не вижу таких людей. Но за год-два может произойти многое. Вдруг подрастёт сумасшедший игрок — и мы будем диву даваться?

— А как насчёт Александра Волкова?

— Я готов. Говорил, что мечтаю поехать на Олимпийские игры в Токио, но этот вопрос не в моей компетенции. Есть главный тренер, который будет собирать команду и готовить её к турниру.

«К вопросу о завершении карьеры вернусь в 2023-м»

— Вы со Шляпниковым общались перед чемпионатом мира?

— Нет, мы беседовали первый и последний раз сразу после того, как он возглавил сборную. Сергей Константинович спросил, готов ли я помогать национальной команде. Я ответил, что год хочу отдохнуть морально и физически. Мне нужно было поправить своё здоровье. Шляпников же тем временем наиграл определённый состав. С тех пор к нашему разговору мы не возвращались. Сейчас в сборную вызываются отличные центральные блокирующие, которые здорово играют.

— Судя по последним матчам, вы тоже в приличной форме…

— Спасибо за комплимент, но согласиться с вами не могу. Мы только набираем обороты, сидим на тренажёрном зале. Пока не набрал даже 50% от идеала.

— Но удовольствие от волейбола продолжаете получать, очевидно?

— Безумное. Счастлив, что играю, и собираюсь выходить на площадку до потери пульса.

Задумываюсь ли о возрасте? Задумываться нужно всегда, но надеюсь, что завершение карьеры ещё не так близко. Буду играть, пока смогу ходить и чувствовать востребованность.

— То есть вы готовы «скрипеть» до 38—40 лет?

— Так мне до озвученной вами планки ещё пять лет! Давайте в следующий раз вернёмся к этой теме, когда на дворе будет 2023-й.

— Что является для вас стимулом в волейболе, если отбросить денежную составляющую?

— Я оказался по ту сторону, когда травма вынудила на год закончить со спортом. Тогда понял, что ощущаю дискомфорт. Слишком много свободного времени, не знаешь, чем себя занять. Ведь вся моя предыдущая жизнь была связана со спортом. Очень сильно хотел вернуться. В итоге восстановился и радуюсь каждому новому дню в волейболе — тому, что могу бегать, прыгать и бить по мячу. Хотя в какой-то степени это, конечно, побег от самого себя.

— Сейчас, спустя шесть лет после триумфа на Играх в Лондоне, можете оглянуться назад и оценить, как та победа повлияла лично на вас с психологической точки зрения?

— После такого очень сложно ставить себе дальнейшие цели. Я с детства мечтал выиграть Олимпиаду. Достиг желаемого и понял, что упёрся в потолок. К этому приходится привыкать. Начинаешь искать для себя какие-то мелкие задачи и вызовы. В моём случае такой целью стало возвращение в волейбол. Потом ставил перед собой задачу вернуться в сборную, затем — поехать на ОИ-2016. Сейчас я немного отдохнул и готов к новым вызовам. Можно вновь задуматься о международной карьере и участии в Играх.

— Что будете чувствовать, если попадёте на свои четвёртые Олимпийские игры? Останется ведь только повторить мечту.

— Стремление к цели будет куда более осознанным. К тому же я накопил серьёзный опыт — как в игровом, так и в психологическом смысле. Будет меньше переживаний, нервов, и это поможет.

— В 2009-м в одном из интервью вы сказали: «Проблема тренеров в том, что они не прислушиваются к игрокам». С тех пор ситуация изменилась?

— К счастью, да. Многие наставники переучиваются. В «Зените» у меня налажено отличное взаимопонимание с Александром Климкиным.

«Внедрение видеоповторов в волейболе — упавшая с небес манна»

— Вратарь «Спартака» Артём Ребров в недавнем интервью заявил, что главная проблема российского футбола — отсутствие целостного продукта, который можно завернуть в красивую упаковку и продать, несмотря на наличие классных игроков, отличных специалистов и многого другого. А как обстоят дела в волейболе?

— Продукт есть. Насколько знаю, на телевидении волейбол востребован. Решающие встречи чемпионата и Кубка России показывают по «Матчу». Не знаю, платят ли они за это. А какой вид спорта в России можно продать? Даже футбол в минусе. Ни один вид спорта в нашей стране не окупает себя.

— Вы бы заплатили за право посмотреть матчи финала чемпионата страны по волейболу?

— Я? Да. Другое дело, что сейчас существует масса способов посмотреть трансляцию бесплатно. Но я бы с большим удовольствием просто пошёл с друзьями в бар, где показывают матч.

— Одно время ходили слухи, что в волейболе хотят вернуться к системе «15 очков за партию», где каждый розыгрыш будет идти в зачёт, но при этом играть до победы в четырёх сетах.

— Сегодня волейбол — очень динамичный вид спорта. На мой взгляд, болельщикам интересно смотреть за борьбой, которая завязывается в партиях до 25 очков. А если введут систему с 15 баллами, то будут слишком быстрые переходы, постоянная смена площадок. Мне кажется, делать этого не стоит. В волейболе и так хватает изменений.

— Но ведь некоторые из них пришлись кстати. Например, внедрение видеоповторов...

— Конечно. Это просто упавшая с небес манна. Судьи лишились былой власти и больше не могут вершить судьбы матчей.

— Вам не обидно, что после выхода в четвертьфинал ЧМ футбольной сборной России вся страна носит её на руках, а победы российских волейболистов и команд в еврокубках и сборной на чемпионате Европы, в Мировой лиге и Лиге наций зачастую остаются за кадром?

— Нас действительно немного задевает, что футболу уделяется значительно больше внимания. Главные денежные потоки минуют волейбол. Да что футбол, если в хоккее и баскетболе зарплаты тоже выше... Где ажиотаж, реклама и развитие, там и деньги. Точно так же жители любого города могут рассуждать о Москве.

— Вы сами за футбольным мундиалем следили?

— Смотрел только матчи сборной России. Очень болел за ребят, хотя до того футбол не жаловал. Но именно этот чемпионат задел за живое. Видимо, потому что проходил у нас в стране. Было очень приятно, хотелось, чтобы наши выступили достойно.

А когда прошли Испанию, чуть не сорвал себе горло — так кричал, когда Игорь Акинфеев совершал сейвы в послематчевой серии пенальти. Параллельно выкладывал посты в социальных сетях. Это была искренняя радость. Как только парни Черчесова вылетели, перестал смотреть чемпионат мира.

— Случаем, не знакомы с кем-нибудь из отечественных футболистов?

— С Юрием Жирковым. Пересекались в Санкт-Петербурге несколько раз, но познакомились давно. Периодически видимся, общаемся постольку-поскольку.

— А желания сходить на футбол, пообщаться с тем же Артёмом Дзюбой не возникало? Благо в одном городе играете теперь.

— Как только переехал в Питер, сходил на матч «Зенита». А что касается знакомства с ребятами, то, во-первых, у нас не совпадает расписание тренировок и игр, а во-вторых, не очень представляю, как это будет выглядеть. Разве что после одной из игр встретиться в подтрибунном помещении, перекинуться парой слов.

— А в рекламе с Артёмом не хотели бы сняться?

— Легко согласился бы на подобную активность, но этим нужно заниматься. Есть предложения?

— Да. Если взять за компанию баскетболиста «Зенита» Сергея Карасёва, можно было бы снять ролик про трёх петербургских богатырей.

— Любопытно. Кто бы это осуществил только...

— А есть небанальный образ и компания, в рекламе которой вы бы сами хотели сняться?

— Согласился бы на сотрудничество с часами Hublot и встал бы в один ряд с Коби Брайантом, Роджером Федерером и Усэйном Болтом. Нравится эта марка. Они предпочитают классические образы, люди снимаются преимущественно в строгих костюмах.

— Сами на стадион ходите, одноклубников поддерживаете?

— Люблю смотреть баскетбол с первого ряда. Когда трибуны располагаются близко к площадке, можно услышать, о чём говорят игроки и судьи, увидеть, как реагируют арбитры. В такие минуты чувствуешь себя участником действа. Мне это нравится, заводит. Хоккей я бы тоже с удовольствием смотрел за прозрачными щитами, как обычный фанат, от сидения на привилегированной трибуне особых эмоций не испытал.

— Есть спортсмены, за которых вы персонально переживаете?

— Я не болельщик и не слежу за другими видами спорта. Поход на стадион для меня — досуг. Могу позволить себе несколько раз в год.

«Ищу место, где хотелось бы осесть»

— Как вам, москвичу, живётся в Петербурге?

— Потрясающе. Обожаю Питер, мне очень нравится этот город. Я мало что знал о нём раньше. Мог приехать сюда с друзьями на несколько дней, съездить в Петергоф, но не более. Теперь же по-настоящему влюбился в Санкт-Петербург.

— Чем Санкт-Петербург выгодно отличается от столицы?

— Во-первых, много воды. Многие жалуются, что в городе постоянно плохая погода, но я, как человек, который чаще перемещается на машине, этого почти не замечаю. Зато не могу не любоваться местными видами. Во-вторых, в Санкт-Петербурге масса заведений, в которых чувствуешь себя настолько уютно, что не хочется уходить. В-третьих, люди в Питере более спокойные, размеренные и вежливые. Чувствуется, что это действительно культурная столица.

— Говорят, одна зима в Питере идёт за две обычные. Как пережили её?

— Знаете, после Сургута (Волков на протяжении трёх месяцев защищал цвета местной «Газпром-Югры». — RT) рассуждать об этом просто смешно. Когда в -50 °C идёшь по улице с тренировки, мечтаешь только об одном — побыстрее зайти в помещение… Всё познаётся в сравнении.

— Шутили даже, что вы покинули «Газпром-Югру» в середине сезона, так как не смогли жить в таких условиях...

— Это не более чем юмор.

— Какие впечатления оставил у вас Сургут?

— Вы там бывали когда-нибудь? Поезжайте! Потом расскажете о своём путешествии. Уверяю, пары дней вам хватит. Конечно, жить там сложно. Просто не хочется негативно отзываться о городе. Люди, которые там живут, довольны и счастливы. Кому-то комфортно в таких условиях. Кто-то чувствует себя своим в Москве, кто-то в Казани, а кто-то мечтает жить в Питере. Каждый человек находит место себе по нраву. На данный момент мне хорошо в Санкт-Петербурге.

— А есть город, где хотели бы осесть?

— Ищу такое место. Пока ответить на этот вопрос сложно. Мог бы назвать Петербург, но всё же нахожусь здесь не слишком долго. Говорят, мнение о Северной Пальмире меняется после пяти лет жизни здесь.

— Что в вас петербургского?

— Культура. Я очень спокойный человек. Стараюсь не пылить и не выходить из себя. Меня нужно сильно разозлить, чтобы я начал проявлять эмоции.

— Как часто вас узнают на улицах местные?

— Случается. Причём достаточно часто. Можно просто стоять в торговом центре, и человек десять тебя точно узнают.

— В питерское метро хотя бы раз спускались?

— Пока не довелось. В Питере пробок меньше, поэтому нет необходимости. Не социальные эксперименты же ставить. Плюс мы тренируемся обычно в час пик. Когда занятие заканчивается, дороги уже, как правило, свободны. Очень удобно.

— Есть место в Петербурге, где вам нравится больше всего?

— В сезон гуляю по городу не слишком часто, летом обычно уезжаю. Перечислять же главные достопримечательности слишком банально.

«Думаю, в жизни Макгрегор не такой, каким мы видим его на экранах»

— Несколько лет назад вы стояли у истоков бойцовского клуба в Казани. Значит ли это, что вам интересны и не чужды единоборства?

— Смотря кто дерётся.

— А если Хабиб Нурмагомедов с Конором Макгрегором?

— Конечно.

— Смотреть будете?

— Разумеется. Весь мир с нетерпением ждёт их боя.

— За кого будете болеть?

— Уклонюсь от ответа на этот вопрос.

— А кто победит, предскажете?

— Думаю, Хабиб — удушающим в партере.

— Со своим полным тёзкой, который выступает в UFC, случаем, не знакомы?

— Лично — нет, хотя у меня есть знакомые из мира единоборств. Например, Расул Мирзаев и Владимир Минеев.

— Как относитесь к эпатажному поведению бойцов в преддверии поединков?

— Это шоу. Благодаря подобным вещам UFC зарабатывает огромные деньги. Будь тот же Макгрегор обычным бойцом, он бы не вызывал такого ажиотажа. Но ирландец понял, как нужно себя вести. Возможно, ему кто-то подсказал. В какой-то степени Конор — актёр. Вполне вероятно, что сам по себе он спокойный и адекватный человек. Думаю, в жизни он совсем не такой, каким мы видим его на экранах. Хотя была некрасивая история с автобусом в Нью-Йорке, но её можно отнести к разряду определённых рекламных акций. В результате боя Макгрегора с Хабибом ждут даже больше, чем поединка ирландца с Флойдом Мейвезером — младшим.

— В ММА треш-ток — обычное дело, а в волейболе часто прибегают к таким вещам?

— Возможно, его как раз не хватает. Попытки организовать подобные вещи жёстко пресекаются. Ты не можешь ругаться с соперником. Малейшая беседа — жёлтая карточка. Забил мяч — должен отвернуться и проявлять эмоции спиной к сопернику. Мне бы хотелось видеть волейбол более интересным и зрелищным видом спорта.

— С драками?

— Нет. Это уже слишком. О чём вы? Я за всю свою карьеру ни одной истории с рукоприкладством не припоминаю. Наверное, у нас более интеллигентный вид спорта.