Сайт НХЛ не включил Овечкина в число главных претендентов на приз самому ценному игроку сезона-2018/19

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошёл в число основных претендентов на «Харт Трофи» — приз, вручающийся самому ценному игроку регулярного чемпионата, — по версии официального сайта лиги.

Победителем опроса, проводившегося среди 18 постоянных авторов сайта НХЛ, стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Помимо него, в тройку главных претендентов на престижную награду по итогам сезона-2018/19 вошли также нападающие Сидни Кросби и Джон Таварес, представляющие «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» соответственно.

Участниками опроса были упомянуты в общей сложности 20 хоккеистов, в том числе и три россиянина — Овечкин, а также форварды Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

В прошлом сезоне «Харт Трофи» был удостоен нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл, благодаря высокой результативности которого его команда впервые за шесть лет вышла в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты «Вашингтона» получили перстни за победу в плей-офф НХЛ сезона-2017/18.