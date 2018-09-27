Досрочный отъезд: сборная России по волейболу осталась без медалей ЧМ

Мужская сборная России по волейболу вновь не смогла завоевать медали чемпионата мира. На первенстве планеты в Италии и Болгарии подопечные Сергея Шляпникова в решающем матче группового этапа в трёх сетах уступили США и не сумели пробиться в полуфинал турнира. В команде пообещали сделать выводы из поражения, отметив, что уже думают о выступлении на Олимпийских играх 2020 года.

Решающее сражение

Поражение от бразильцев в пятисетовом триллере сделало перспективы россиян туманными и вместе с тем предельно ясными — неудача с матче с США отправляла их домой. С другой стороны, победа с большой долей вероятности выводила команду в полуфинал.

Соперник имел весомое преимущество в виде практически четырёх суток отдыха после предыдущей игры. Отечественные волейболисты, в свою очередь, были вынуждены снова выйти на площадку уже на следующий день после изнурительного матча с Бразилией.

К тому же американцы по ходу турнира набрали потрясающий ход. Не без труда дожав Сербию и Австралию на старте чемпионата, подопечные Джона Спироу в следующих семи матчах отдали соперникам лишь две партии.

Повержены оказались и россияне. На стадии первого группового этапа сборная США оказалась сильнее и прервала трёхматчевую безвыигрышную серию в матчах с россиянами. На этот раз отечественная команда должна была брать реванш, чтобы продолжить борьбу за золото.

К сожалению, российские волейболисты начали допускать ошибки с первых же розыгрышей и очень быстро позволили сопернику повести в три очка. Однако к первому техническому тайм-ауту разрыв сократился до одного.

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А после него подопечные Шляпникова набрали четыре балла подряд. Увы, это оказалось лишь разовой акцией. К следующему техническому тайм-ауту американцы вновь оказались впереди.

В решающий момент в концовке партии россияне опять начали допускать ошибки. В частности, у отечественных волейболистов абсолютно не получалась подача. Как итог — 22:25.

Зато вторую партию россияне начали гораздо лучше. Стало очевидно, что подопечные Шляпникова разозлились. К тому же пошла игра у Мусэрского, набравшего несколько очков кряду.

Любая другая команда на месте американцев могла дрогнуть и рассыпаться, но звёздно-полосатые продолжали упорно идти к своей цели. Не потерпевшая ни одного поражения на турнире команда проводила фирменные быстрые атаки, с которыми отечественные игроки справиться были не в состоянии.

В результате к первому техническому тайм-ауту американцы уступали в счёте лишь одно очко, а затем вовсе вырвались вперёд. Россияне ответили на это своей серией удачных попаданий.

Но концовка вновь осталась за соперником. Россияне продолжали совершать ошибки на подаче, а вдобавок допускали небольшие помарки, такие как касание сетки. И лишь когда американцы заработали целых четыре сетбола, отечественный коллектив принялся героически спасаться на подаче Сергея Гранкина. Команде Шляпникова ценой невероятных усилий удалось сократить отставание в счёте до одного очка, но в этот момент сам же Гранкин отнял у команды надежду, подав в сетку.

Заключительная партия прошла по схожему сценарию. Поначалу россияне владели преимуществом и даже оторвались в счёте на три очка. Однако американцы спокойно сократили отставание. К тому же сборной России не мог помочь получивший травму Дмитрий Волков, а вышедший на замену Виктор Полетаев совершал ошибки. Подача у россиян по-прежнему не шла.

Американцы сражались за каждый мяч и, казалось, не знали усталости. Максимально полезно действовали лидеры команды Тэйлор Сэндер, доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон и лучший связующий всего турнира Мика Критсенсон.

В середине партии американцы вырвались вперёд на четыре очка. Казалось, исход матча и партии решён. Но сборной России удалось отличиться в последний раз, сравняв счёт — 20:20. Однако задерживаться на паркете ещё на одну партию в планы соперника явно не входило. При счёте 24:23 точку поставил Аарон Рассел.

«Впереди Олимпиада, нужно готовиться к ней»

Таким образом, сборная России в пятый раз подряд уезжает с чемпионата мира без медалей. Отечественная команда вновь не смогла пробиться даже в полуфинал.

Подопечные Шляпникова провели далеко не лучший турнир, хотя от них после победы в Лиге наций ждали многого. Даже Спироу перед началом первенства планеты называл сборную России сильнейшей командой мира.

К сожалению, свои лучшие качества отечественной команде в Италии проявить так и не удалось. Не пошла игра у лидеров, в том числе у Мусэрского, который действовал на своём уровне лишь эпизодами. А менее опытные волейболисты оказались не готовы к тому, чтобы взвалить на себя бремя лидерства. Впрочем, в команде после неудачи упаднических настроений не наблюдается.

«США по игре — один из главных фаворитов чемпионата. Сегодня мы показали лучший волейбол, чем в матче с бразильцами накануне, не было такой нервозности. Но, к сожалению, даже этого не хватило для победы. Будем разбираться в причинах произошедшего. По горячим следам выводы делать не стоит. Но жизнь на этом не заканчивается, впереди Олимпиада, нужно готовиться к ней. На турнире сборная России была как единое целое, мы каждый день собирались и твердили, что необходимо стать единым кулаком. Однако единство продемонстрировали и другие команды. Для успеха нужно иметь нечто большее», — заявил после игры диагональный Максим Михайлов.