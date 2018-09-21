С большим преимуществом: сборная России по волейболу обыграла Нидерланды в матче чемпионата мира

Мужская сборная России по волейболу с победы начала второй групповой этап на чемпионате мира в Италии и Болгарии. Подопечные Сергея Шляпникова в трёх сетах обыграли Нидерланды — своего главного соперника в борьбе за выход в следующий раунд. Впереди у россиян матч с Италией, не потерпевшей пока ни одного поражения.

Расклад перед вторым этапом

Поражение от Сербии в конце первого группового этапа серьёзно осложнило жизнь сборной России. Подопечные Сергея Шляпникова без проблем вышли во второй раунд, но с подпорченной статистикой, в которой учитываются все предыдущие матчи. Россияне попали в одну группу с Италией, Нидерландами и Финляндией и автоматически оказались в ней на третьем месте.

По итогам второго группового этапа продолжить борьбу за медали смогут всего шесть команд из 16. Это победители четырёх квартетов и две лучшие команды, занявшие вторые места. России оказаться в их числе будет непросто. Своими силами занять первую строчку в своей группе уже не получится. У победителей Лиги наций в активе три победы, а у Италии — пять. Если удастся обыграть хозяев турнира, то они всё равно останутся впереди при условии, что выиграют два других своих матча.

Гарантировать себе второе место россияне могут. Для этого надо обыграть всех ближайших соперников, и при этом доводить дело до пятого сета можно будет только один раз. Тогда Нидерланды в лучшем случае сравняются с Россией по количеству побед и проиграют по первому дополнительному показателю — очкам. Если по очкам тоже будет равенство, то выше окажется команда с лучшим соотношением выигранных и проигранных сетов, но этот показатель предсказать пока невозможно.

Однако сама вторая строчка не гарантия продолжения борьбы. В течение трёх ближайших дней во всех других квартетах могут быть зафиксированы сенсационные результаты, при которых Россия с тремя идеальными победами, то есть со счётом 3:0 или 3:1, всё равно окажется вне шестёрки лучших команд.

Уложились в три сета

Первым соперником России по второму групповому этапу стали Нидерланды. На предыдущей стадии они оказались главной сенсацией, обыграв подряд Бразилию и Францию. В 1990-х голландцы были грозной силой в волейболе и выигрывали Олимпийские игры и чемпионат Европы. Сейчас они как никогда близки к тому своему «золотому веку».

Шляпников не стал менять стартовый состав на встречу с Нидерландами. Хотя у Максима Михайлова временами не шла игра, выпускать менее опытного Виктора Полетаева было рано. Диагональный начал матч с мощнейшего удара на доигрыше, создавшего стартовый задел — 3:1. В дальнейшем Михайлов всё-таки стал виновником нескольких проигранных розыгрышей, но у партнёров было всё в порядке с игровой формой.

Блестящую подачу в первом сете демонстрировал Дмитрий Волков — после одного из его эйсов голландцы впустую потратили второй видеоповтор и рано остались без возможности оспорить решение судьи. Хорошо дирижировал атаками Сергей Гранкин. Если его передачи на Мусэрского сюрпризами не были, то любые другие варианты ставили голландцев в тупик. Однажды россиянам удалось выиграть шесть очков подряд, и счёт стал 22:14. В отличие от сербов голландцы не смогли отыграть такое отставание. Первая партия осталась за сборной России — 25:17.

Wow! What a monster block by Russia's 🇷🇺 #7 Dmitry Volkov! It's one of his 8 points in the 1st as Russia won the set 17-25 over Netherlands 🇳🇱!



Follow along at Match Centre: https://t.co/WMnbXbli0W#volleyball#volleyballWCHs@RusVolleyTeampic.twitter.com/Hdgp0D2Snx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 21 сентября 2018 г.

Во втором сете Шляпников неожиданно оставил Мусэрского на скамейке запасных, а вместо него в центр к Ильясу Куркаеву вышел Артём Вольвич. Однако оба они не могли сравниться с Волковым, который успевал набирать очки и на блоке — два раза подряд он вставал на пути соперников. Россияне обеспечили себе небольшой отрыв, при котором Михайлов должен был вновь обрести уверенность. В середине второй партии он напомнил о себе, подкрепив мощную атаку эйсом.

Правда, тут же Михайлов был заменён на Полетаева, а с ним на площадку вышел Александр Бутько — Шляпников решил, что при счёте 14:10 эксперименты допустимы. Спустя два розыгрыша был объявлен второй технический перерыв. В заключительной части сета россияне продолжали здорово играть, при этом почти половину очков голландцы отдавали сами, совершая подчас необъяснимые ошибки. Во втором сете сборная России проиграла на один розыгрыш меньше, чем в первом.

Третий сет начался непросто — лидер голландцев Нимир Абдель-Азиз поймал кураж. Но отставание в три очка удалось быстро отыграть. Егор Клюка дважды сразил соперников подачей и набрал ещё одно очко. В итоге сборная России вышла вперёд и сохранила преимущество до первого технического тайм-аута — 8:6. А когда в игру с полной силой вступил Волков, перевес стал быстро расти. Ему удавалось забивать даже в борьбе с тройным блоком.

Сборная Нидерландов пыталась отыграться, и короткими отрезками она выглядела неплохо. Но этого было мало, чтобы всерьёз надеяться на победу хотя бы в одном сете. Пока Мусэрский оставался на скамейке запасных, Шляпников продолжал тасовать игроков атаки. Вреда от этих перестановок никакого не было, а накануне встречи с Италией важно было дать поиграть всем кандидатам на участие в матче. Голландцам лишь один раз удалось подобраться к россиянам на расстояние в одно очко, но тут же Михайлов двумя атаками заработал матчбол, который реализовал Клюка. Россия выиграла матч в трёх сетах и увеличила шансы на выход в топ-6.