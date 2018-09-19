Тренер сборной России Шляпников подвёл итоги первого группового этапа ЧМ-2018 по волейболу

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение в матче первого группового этапа с национальной командой Сербии.

«Перед нами стояла сложная задача, особенно в психологическом плане. Пять сетов прошли в упорной борьбе. Мы очень расстроены, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Шляпникова пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Наставник сборной России отметил концентрацию российских волейболистов на игре с сербами. Он также подвёл итоги первого группового этапа, по итогам которого россияне заняли третье место в группе C.

«К сожалению, наше выступление в группе C не соответствовало ожиданиям, учитывая, что до этого мы стали победителями Лиги наций», — заключил Шляпников.

Ранее мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии.