Россия проиграла Сербии в матче группового этапа ЧМ по волейболу

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Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии.

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 24:26, 25:17, 22:25, 15:12) в пользу сербов.

Наибольшую результативность в составе сборной России показал Егор Клюка, набравший 19 очков. Ещё 17 баллов в копилку команды принёс Максим Михайлов.

Подопечные Сергея Шляпникова одержали три победы в пяти встречах и заняли третье место в группе С.

Во втором групповом раунде турнира россияне сыграют в группе E с командами Италии, Нидерландов и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Камеруном в матче группового этапа ЧМ по волейболу.

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