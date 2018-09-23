Победный эксперимент: сборная России по волейболу обыграла Финляндию и вошла в шестёрку лучших команд чемпионата мира

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Владимир Зайвый
Сборная России по волейболу завершила второй этап чемпионата мира победой над командой Финляндии. Главный тренер Сергей Шляпников активно использовал игроков второго состава, и его подопечные не отдали оппонентам ни одного сета. Россияне вошли в число шести лучших команд первенства планеты и 24 сентября узнают своих соперников по следующему этапу турнира.
Победный эксперимент: сборная России по волейболу обыграла Финляндию и вошла в шестёрку лучших команд чемпионата мира

Наконец-то сборная России по волейболу оказалась в ситуации, когда выход в третий раунд чемпионата мира перестал зависеть от кого-либо, кроме неё самой. Чтобы твёрдо занять второе место в группе, да ещё и оказаться в числе двух лучших вице-победителей остальных групп, подопечным Сергея Шляпникова нужно было только обыграть Финляндию. Счёт был неважен — при любых раскладах россияне оказывались впереди Нидерландов, которые позднее встречались с Италией, а также Бельгии и Болгарии из других квартетов.

Накануне состоялся тяжёлый матч с хозяевами турнира, который вынудил Шляпникова собрать заново стартовый состав своей команды на игру с финнами. Дмитрия Мусэрского сменил Артём Вольвич, Сергея Гранкина — Александр Бутько, а Дмитрия Волкова — Егор Клюка. Даже вечно молодой либеро Алексей Вербов уступил место Александру Соколову — накануне решающих матчей, в близости которых никто в команде не сомневался, игровая практика нужна была всем.

Новому сочетанию волейболистов не сразу удалось нащупать свою игру — счёт 4:4 в первом сете не внушал оптимизма. Но постепенно россияне склоняли результат в свою сторону. Как оказалось, у финнов напрочь отсутствовал блок, а подопечные Шляпникова активно пользовались этим элементом игры, чтобы набирать лёгкие очки. Россиянам требовалось лишь свести свои ошибки к минимуму, чтобы успех в первом сете пришёл сам собой, — 25:17.

Для сборной Финляндии этот матч ничего не значил, и наставник команды Туомас Саммельвуо не постеснялся выпустить молодёжь на вторую партию. В итоге к первому техническому перерыву она набрала всего два очка. Шляпников тоже перетасовал состав, оставив на скамейке запасных Максима Михайлова. Очки вместо него старательно набирал Виктор Полетаев. Также российский наставник попробовал в деле Илью Власова и Алексея Родичева — этот матч всё меньше напоминал игру, от которой зависело продолжение борьбы за медали.

Но российской команде нечего было беспокоиться. Финны не спешили отыгрывать возникшее отставание и в лучшем случае сокращали его до четырёх очков. Полетаев же гнул свою линию и набрал семь баллов за сет, что в итоге помогло ему стать самым результативным игроком матча. Вторую партию россияне выиграли со счётом 25:19.

После перерыва скандинавов немного завели итальянские болельщики. Подопечные Саммельвуо разыгрались так, что между двумя техническими перерывами проигрывали всего лишь со счётом 11:12. Россияне тут же набрали четыре очка подряд, но и это не успокоило финнов. Саули Синкконен приложил героические усилия, чтобы его команда набрала одинаковые с Россией 22 очка. Второй состав сборной не дрогнул в такой ситуации и просто выиграл три розыгрыша подряд — для победы над финнами оказалось достаточно трёх сетов.

После матча Шляпников похвалил свой ближайший резерв и подвёл итоги второго этапа чемпионата мира.

«Мы хотели победить, и мы добились своей цели. Я, конечно же, очень доволен своей командой и рад, что смог попробовать в игре молодых волейболистов. Это была возможность увидеть их уровень, и я рад, что этот турнир полезен в том числе и для их роста. Я думаю, что второй этап чемпионата мира прошёл по нашему плану, и теперь мы готовы дальше двигаться вперёд», — приводит слова тренера пресс-служба турнира.

Россия пробилась в третий раунд и вошла в число шести лучших команд чемпионата мира. В следующем круге сборные будут поделены на две группы по три участника. Кто с кем сыграет, станет известно только по итогам жеребьёвки, которая состоится утром 24 сентября. Россияне встретятся с двумя победителями групп второго раунда. Трое из них уже определены — это Италия, США и Бразилия. Путёвку в следующий круг уже добыли сербы, однако им первое место в своём квартете нужно было подтвердить победой над Польшей.

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