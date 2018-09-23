Сила воли: на чемпионате мира по волейболу сборная России обыграла Италию в пяти партиях

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии на втором групповом этапе чемпионата мира. Подопечные Сергея Шляпникова в пяти партиях обыграли лидеров своего квартета и практически гарантировали себе выход в третий раунд соревнований. В заключительном туре они сыграют со сборной Финляндии.

В преддверии старта второго группового турнира чемпионата мира по волейболу положение сборной России считалось не лучшим. У подопечных Сергея Шляпникова было десять баллов в активе и поражения от Сербии и США. Безусловно, всё это не ставило крест на их перспективах на турнире, но серьёзно осложняло шансы пробиться в следующий раунд. Ведь туда смогут попасть лишь победители своих квартетов и ещё две лучшие команды из тех, что заняли вторую позицию.

Уверенная победа над Нидерландами оказалась как никогда кстати. Россияне набрали три балла и вырвались на то самое место, которое даёт последнюю путёвку в третий групповой этап. За спиной остались Болгария и Словения, а отставание от Польши сократилось до трёх очков. Помог в этом сам коллектив Витала Хейнена, который неожиданно для многих уступил одному из аутсайдеров, Аргентине, но с минимальным счётом.

Однако времени почивать на лаврах у россиян не было. Во втором туре они встречались с одними из главных фаворитов турнира — итальянцами, которые к тому моменту не потеряли ни одного очка на чемпионате мира. Подопечные Джанлоренцо Бленджини не оставили камня на камне от своих оппонентов по первому групповому этапу, уступив суммарно лишь две партии. А после разгромили Финляндию со счётом 3:0.

При этом сборная России подходила к битве с Италией с положительным балансом личных встреч. На счету россиян три победы подряд, причём июньский матч в рамках Лиги наций и вовсе завершился трёхсетовым разгромом. Последнее же поражение от «скуадры адзурры» состоялось почти ровно три года назад — 21 сентября, и также на чемпионате мира. К несчастью для российских болельщиков, спортсменам тогда не удалось взять ни одного сета.

После первой партии складывалось впечатление, что история может повториться. Итальянцы очень активно начали встречу и сразу завладели преимуществом. Они немного больше ошибались, но компенсировали всё агрессивным атакующим стилем. Особенно ярко смотрелся диагональный российского происхождения Иван Зайцев. Уже в стартовом сете он записал на свой счёт четыре очка и помог своей команде повести в счёте. Россияне же смотрелись зажатыми, и их положение не смогла изменить даже успешная игра на блоке. Там подопечные Шляпникова всухую переиграли соперника (3:0), но это вряд ли стало для них утешением.

Однако эта неудача не сломила россиян, и во второй партии они смогли развернуть ход игры на 180 градусов. Они стали действовать увереннее на приёме, ярче в атаке, а на блоке были и вовсе изумительны. В очередной раз роль лидера на себя взял Максим Михайлов. Диагональный был неудержим и раз за разом заставал соперника врасплох, что в итоге стало весомым вкладом в успех его коллектива.

Местные болельщики, заполнившие арену в Милане, почуяли неладное и принялись гнать своих волейболистов вперёд. В начале третьего сета итальянцы постарались вернуть себе уверенность, но подопечные Шляпникова явно нащупали свою игру и не собирались сбавлять обороты. Ключевым моментом партии стал отрезок, в ходе которого россияне взяли пять очков подряд и оторвались в счёте 16:10. Отыграть такое отставание их соперники уже не смогли.

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Казалось, в четвёртой партии сборная России дожмёт своего обескураженного оппонента. Положение итальянцев стало совсем тяжёлым в середине партии, когда отечественные волейболисты оторвались в счёте на пять очков. Но хозяева площадки сумели переломить ход сета склонили чашу весов в свою пользу.

Однако на заключительную партию их уже не хватило. Коллектив Шляпникова меньше ошибался и доминировал на блоке, а на помощь Михайлову подоспели Дмитрий Волков, Дмитрий Мусэрский и Егор Клюка, каждый из которых набрал более 10 баллов. Итальянцев не спасли даже феноменальные показатели Зайцева (21 очко), который всеми силами пытался тянуть свою команду к успеху. Россияне оказались сильнее и добились заслуженной победы.

Сборная России занесла себе в копилку два балла и довела их общее количество до 15. Это позволило ей ещё больше упрочить свои позиции в борьбе за выход в третий групповой раунд чемпионата мира. Среди команд, занимающих второе место в своих квартетах, они уступают лишь Польше. Та, в свою очередь, проиграла Франции и снова не набрала ни одного очка. Два балла коллективу Шляпникова уступают бельгийцу, три — болгары.

Таким образом, россияне практически гарантировали себе выход в следующую стадию турнира. В заключительной встрече второго раунда они сыграют с одним из главных аутсайдеров — командой Финляндии. При это для того, чтобы получить заветную путёвку, им будет достаточно победы в трёх сетах.